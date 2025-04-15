Ощадбанк списывает деньги за неудачные операции — как не переплачивать

Человек держит деньги и карту в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного "Ощадбанка" рассказали о списании денег, если при осуществлении финансовой операции указана сумма, превышающая остаток на счете. Речь идет о размере комиссии в 3 грн.

Об этом сообщила одна из гражданок на странице портала "Минфин".

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Клиентка рассказала, что хотела оплатить коммунальные услуги через терминал самообслуживания. Несколько раз операция была отклонена. Оказалось, что не хватало несколько гривен, поэтому оплата не прошла.

Зато банк за отмененные операции списал средства. Так, введенные ошибочные суммы женщине обошлись дополнительно в 3 грн.

"Осуществляла оплату за коммунальные услуги, услуга была неуспешная, я повторила, и снова неуспешно. Не заметила, что указала большую сумму, чем была на счету, так вот, за не успешный перевод списано 3 грн", — написала женщина.

Скриншот. Источник: Минфин

Как не платить за неудачные операции

Как пояснили на портале, речь идет о "Комиссии при обработке авторизованного запроса на сумму, которая превышает доступный остаток". Соответствующее взыскание прописано в тарифах, обнародованных на официальном сайте.

Согласно условиям, если при совершении операции сумма больше имеющегося остатка на счете, то, начиная со второй попытки и более, снимается по 3 грн. При этом такая норма действует, даже если не будет хватать на счету хотя бы одной гривны.

Для того, чтобы избежать списания средств за отклоненные операции, необходимо:

перед осуществлением оплаты проверить остаток средств на счете в приложении "Мобильный Ощад" или в чат-боте;

в случае неудачной попытки поступит смс-сообщение из банка — в нем можно будет увидеть остаток средств.

Также на портале отметили, что такая комиссия не действует, если оплачивать коммунальные услуги в приложении в телефоне.

Напомним, в Ощадбанке объяснили, как не потерять деньги из-за чат-ботов. Если знать определенные правила, можно не попасть на крючок мошенников.

Также клиентам рассказали о главных правилах безопасного шопинга в интернете. В частности, клиенты могут проверить сайты с помощью специального онлайн-сервиса киберполиции.