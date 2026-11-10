13% годовых от Ощадбанка: сколько украинцы заработают на депозите
Украинцы могут разместить свои сбережения на депозите "Моя Победа" в Ощадбанке и получить до 13% годовых в гривне. Однако фактическая прибыль будет меньше из-за налогообложения процентов. Сколько банк начислит за год на вклады в размере 10 000, 50 000 и 100 000 грн и какую сумму клиенты получат после удержания налогов.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Ощадбанк.
Каковы условия депозита "Моя Победа" в Ощадбанке
Ощадбанк предлагает физическим лицам срочный вклад "Моя Победа" с доходностью до 13% годовых в гривне. Такая ставка действует для депозитов на шесть и 12 месяцев. Если клиент выбирает более короткий срок — три месяца и пять дней, — ставка составляет 12,5% годовых.
Минимальная сумма для открытия гривневого депозита составляет 10 000 грн, а максимальная не ограничена. При этом пополнять вклад после оформления нельзя. Проценты банк выплачивает в конце срока действия договора.
Важно учесть и ограничения: досрочный вывод средств по этому депозиту не предусмотрен. Поэтому перед открытием вклада клиенту стоит убедиться, что эти деньги не понадобятся до окончания выбранного периода.
Сколько можно заработать на депозите "Ощадбанка"
Несмотря на ставку 13% годовых, вкладчик не получит всю начисленную сумму процентов. С процентного дохода физических лиц удерживается 18% налога на доходы и 5% военного сбора. Общая налоговая нагрузка составляет 23%, а сам банк выступает налоговым агентом и перечисляет эти средства в бюджет.
Если положить на депозит 10 000 грн на 12 месяцев под 13% годовых, банк начислит 1 300 грн процентов. После удержания 299 грн налогов чистый доход составит 1 001 грн. Таким образом, по окончании срока вкладчик получит в общей сложности 11 001 грн.
При начальной сумме 50 000 грн начисленные проценты за год составят 6 500 грн. Из них 1 495 грн пойдут на уплату налогов, поэтому чистый доход клиента составит 5 005 грн. Вместе с первоначальным вкладом он получит 55 005 грн.
Если же разместить 100 000 грн, за год банк начислит 13 000 грн процентного дохода. После уплаты 2 990 грн налогов вкладчик получит 10 010 грн чистой прибыли. Общая сумма возврата вместе с первоначальным взносом составит 110 010 грн.
Расчеты приведены для полного 12-месячного срока по ставке 13% годовых без пополнения и капитализации процентов.
Как открыть депозит "Моя Победа"
Оформить вклад можно в отделении Ощадбанка или дистанционно через приложение "Мобильный Ощад". При открытии клиенту необходимо выбрать депозитный продукт, определить сумму и срок размещения средств и подтвердить операцию.
Перед подписанием договора стоит проверить актуальную процентную ставку, дату окончания срока депозита и порядок выплаты средств. Особенно важно помнить, что досрочно снять деньги по условиям "Моя Победа" нельзя, а пополнение такого вклада не предусмотрено.
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Также Новини.LIVE сообщали, кому из клиентов Ощадбанка могут закрыть доступ к приложению "Ощад24". Для этого пользователям необходимо своевременно обновлять персональные данные по требованию банка. Если проигнорировать уведомление, можно лишиться доступа к счетам и банковским операциям.