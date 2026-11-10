Мужчина с картой Ощадбанка в руках. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут разместить свои сбережения на депозите "Моя Победа" в Ощадбанке и получить до 13% годовых в гривне. Однако фактическая прибыль будет меньше из-за налогообложения процентов. Сколько банк начислит за год на вклады в размере 10 000, 50 000 и 100 000 грн и какую сумму клиенты получат после удержания налогов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Ощадбанк.

Реклама

Каковы условия депозита "Моя Победа" в Ощадбанке

Ощадбанк предлагает физическим лицам срочный вклад "Моя Победа" с доходностью до 13% годовых в гривне. Такая ставка действует для депозитов на шесть и 12 месяцев. Если клиент выбирает более короткий срок — три месяца и пять дней, — ставка составляет 12,5% годовых.

Минимальная сумма для открытия гривневого депозита составляет 10 000 грн, а максимальная не ограничена. При этом пополнять вклад после оформления нельзя. Проценты банк выплачивает в конце срока действия договора.

Важно учесть и ограничения: досрочный вывод средств по этому депозиту не предусмотрен. Поэтому перед открытием вклада клиенту стоит убедиться, что эти деньги не понадобятся до окончания выбранного периода.

Читайте также:

Сколько можно заработать на депозите "Ощадбанка"

Несмотря на ставку 13% годовых, вкладчик не получит всю начисленную сумму процентов. С процентного дохода физических лиц удерживается 18% налога на доходы и 5% военного сбора. Общая налоговая нагрузка составляет 23%, а сам банк выступает налоговым агентом и перечисляет эти средства в бюджет.

Если положить на депозит 10 000 грн на 12 месяцев под 13% годовых, банк начислит 1 300 грн процентов. После удержания 299 грн налогов чистый доход составит 1 001 грн. Таким образом, по окончании срока вкладчик получит в общей сложности 11 001 грн.

При начальной сумме 50 000 грн начисленные проценты за год составят 6 500 грн. Из них 1 495 грн пойдут на уплату налогов, поэтому чистый доход клиента составит 5 005 грн. Вместе с первоначальным вкладом он получит 55 005 грн.

Если же разместить 100 000 грн, за год банк начислит 13 000 грн процентного дохода. После уплаты 2 990 грн налогов вкладчик получит 10 010 грн чистой прибыли. Общая сумма возврата вместе с первоначальным взносом составит 110 010 грн.

Расчеты приведены для полного 12-месячного срока по ставке 13% годовых без пополнения и капитализации процентов.

Как открыть депозит "Моя Победа"

Оформить вклад можно в отделении Ощадбанка или дистанционно через приложение "Мобильный Ощад". При открытии клиенту необходимо выбрать депозитный продукт, определить сумму и срок размещения средств и подтвердить операцию.

Перед подписанием договора стоит проверить актуальную процентную ставку, дату окончания срока депозита и порядок выплаты средств. Особенно важно помнить, что досрочно снять деньги по условиям "Моя Победа" нельзя, а пополнение такого вклада не предусмотрено.

Ранее Новини.LIVE сообщали, за какие банковские операции клиенты Ощадбанка могут не платить комиссию в ноябре. Банк предусмотрел бесплатное предоставление кредитных средств в наличной форме для различных нужд. В то же время клиентам стоит проверять тарифы и условия других финансовых услуг, в частности размещения сбережений.

Также Новини.LIVE сообщали, кому из клиентов Ощадбанка могут закрыть доступ к приложению "Ощад24". Для этого пользователям необходимо своевременно обновлять персональные данные по требованию банка. Если проигнорировать уведомление, можно лишиться доступа к счетам и банковским операциям.