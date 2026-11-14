Банківська картка Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

Процес зняття арешту із заблокованих рахунків у державному "Ощадбанку" за деяких обставин може бути тривалим. Клієнтам пояснили, з чим можуть бути пов'язані відповідні затримки, та до якої суми можуть надавати доступ на основі постанов приватних чи державних виконавців в Україні у листопаді 2026 року.

Про це йдеться на сайті "Мінфін", передають Новини.LIVE.

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Затримки зі зняттям арешту в Ощадбанку

Державний банк на основі судових рішень зобов'язаний блокувати клієнтам банківські рахунки. Доступ до власних коштів можуть втрачати як працюючі, так і непрацюючі українці.

За інформацією банку, всі кошти на рахунках можуть підлягати арешту, оскільки банк не видає картки зі спецстатусом, за якими закон забороняє відповідні обмеження.

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З огляду на це, під блокування можуть потрапляти соціальні виплати, пенсії та зарплати, зокрема військових та працівників критичної інфраструктури.

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Як розповів один із клієнтів, він працює на об'єкті критичної інфраструктури і має зарплатну картку в державному Ощадбанку. Виконавець видав постанову про зняття запровадженого арешту з рахунку та направив в банк, однак обмеження зберігається.

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Водночас, за його словами, у банку пояснили, що затримки можливі. Вони пов'язані з тим, що у рамках законодавства отримані постанови опрацьовуються поступово, у порядку їх надходження.

"Ощадбанк заблокував рахунок через 4 хвилини після того, як приватний виконавець видав постанову про арешт коштів. Зв'язався з виконавцем, пояснив ситуацію що працюю на об'єкті критичної інфраструктури і в даній ситуації усуваємо наслідки ворожих обстрілів... Виконавець пішов назустріч та видав постанову про зняття арешту з рахунку, яку одразу ж направив в Ощадбанк. Ощадбанк, своєю чергою, не розблоковує рахунок, а пишуть стандартні відписки: все в порядку черговості", — йдеться у повідомленні.

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За словами клієнта, безпекова ситуація не дозволяє очікувати на виконання рішення тривалий час. Вважає, що Ощадбанк зі свого боку повинен зважати на цей факт, оскільки саме від працівників критичної інфраструктури залежить, чи буде газ і тепло в оселях. Він висловив сподівання, що банк змінить підхід й почне оперативніше реагувати на подібні звернення.

Через що банки арештовують рахунки

Згідно з чинними правилами, українці можуть втратити доступ до рахунків з низки причини. Зокрема, це може статися через:

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Заборгованість перед банками;

Невчасну сплату зобов'язань за аліментами;

Несплату штрафів;

Податкову заборгованість.

Для розблокування клієнтам необхідно повністю погасити відповідні борги, а в цей час виконавець може надіслати постанову до банку на користування видатковою частиною рахунку.

Яка доступна сума в Ощадбанку у листопаді

За інформацією банку, після надходження від виконавчої служби постанов про часткове розблокування коштів всі отримані провадження опрацьовуються в порядку черги. Як правило, це відбувається упродовж одного дня, якщо проваджень незначна кількість, проте іноді на опрацювання потрібно більше часу.

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Законодавство дозволяє надання доступу до суми арештованого рахунку у розмірі двох мінімальних заробітних плат станом на початок календарного року.

У 2026 році "мінімалка" становить 8 647 грн, а тому клієнт може користуватися 17 294 грн.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, які передбачені тарифи у листопаді для пенсійних карт Ощадбанку. Фінустанова не планувала жодних змін, з огляду на це, для пенсіонерів буде надалі доступним пільгове обслуговування. Також передбачається, що деякі ключові банківські послуги, будуть безкоштовними.

Ще Новини.LIVE писали про те, що клієнти Ощадбанку, які перебувають за кордоном, мають перевірити повідомлення від Пенсійного фонду. Декому надійде вимога про необхідність проходження процедури ідентифікації для збереження надходження коштів на картки. Дізнатися про це можна в особистому кабінеті на сайті/застосунку ПФУ.