Налоги в Украине — за какие суммы неуплаты предпринимателям грозит суровое наказание

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В Украине за неуплату налогов предпринимателям грозят разного уровня наказания. В частности, привлечение к уголовной ответственности возможно в случае превышения неуплаты установленной законом суммы.

Об этом рассказали юристы, пишет издание "Forbes".

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Наказание предпринимателей за неуплату налогов

Как отмечает эксперт Ирина Мельникович, в стране закон об отмене моратория на налоговые проверки действует с конца 2023 года. За неуплату налогов предпринимателям грозит наказание. При этом сила наказания может различаться в зависимости от суммы неуплаченных налогов.

Она отметила, что бизнесменам может грозить уголовная ответственность. Речь идет об уклонении от уплаты налогов. Для этого необходимо, чтобы размер неуплаченных налогов превышал 4,542 млн гривен. В таком случае правоохранительные органы должны доказать, что неуплата налогов была умышленной.

"Если до привлечения к ответственности ФЛП успеет уплатить необходимые налоги, сборы, начисленные финансовые санкции и пеню, то уголовной ответственности можно избежать", — уточнила юрист.

Также бизнесмену, занимающемуся нелегальным бизнесом, может грозить штраф в сумме 85 тыс. — 170 тыс. гривен.

Кроме того, суд может лишить предпринимателя права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет. Суд может учитывать и отягчающие обстоятельства, а именно уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

За прошлый год Бюро экономической безопасности передало в суд 66 дел граждан, которые уклонялись от уплаты налогов.

Что еще стоит знать

Напомним, в интервью Новини.LIVE глава Финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев рассказал, что в тени экономики Украины находится по меньшей мере 1,5 трлн грн. Из них до 600 млрд — могли бы поступить в бюджет.

Ранее налоговики предупредили украинцев, какое ожидает наказание за накопление налоговых долгов в 2024 году. Специалисты рассказали об угрозе списания средств и описании имущества со счетов налогоплательщиков.