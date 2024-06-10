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Несплата податків бізнесом — за яку суму загрожує кримінал

10 червня 2024 12:29
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Податки в Україні — за які суми несплати підприємцям загрожує суворе покарання
Підрахунки на калькуляторі. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні за несплату податків підприємцям загрожують різного рівня покарання. Зокрема, притягнення до кримінальної відповідальності можливе у разі перевищення несплати встановленої законом суми.

Про це розповіли юристи, пише видання "Forbes".

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Покарання підприємців за несплату податків

Як зазначає експерт Ірина Мельникович, в країні закон про скасування мораторію на податкові перевірки діє з кінця 2023 року. За несплату податків підприємцям загрожує покарання. При цьому сила покарання може різнитися залежно від суми несплачених податків.

Вона зазначила, що бізнесменам може загрожувати кримінальна відповідальність. Йдеться про ухилення від сплати податків. Для цього необхідно, щоб розмір несплачених податків перевищував 4,542 млн гривень. За такого випадку правоохоронні органи мають довести, що несплата податків була навмисна.

"Якщо до притягнення до відповідальності ФОП встигне сплатити необхідні податки, збори, нараховані фінансові санкції та пеню, то кримінальної відповідальності можна уникнути", — уточнила юристка.

Також бізнесмену, який займається нелегальним бізнесом, може загрожувати штраф у сумі 85 тис. — 170 тис. гривень.

Окрім того, суд може позбавити підприємця права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років. Суд може враховувати й обтяжувальні обставини, а саме — ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

За минулий рік Бюро економічної безпеки передало до суду 66 справ громадян, які ухилялися від сплати податків.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в інтервʼю Новини.LIVE голова Фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев розповів, що у тіні економіки України перебуває щонайменше 1,5 трлн грн. З них до 600 млрд — могли б надійти до бюджету.

Раніше податківці попередили українців, яке чекає покарання за накопичення податкових боргів у 2024 році. Фахівці розповіли про загрозу списання коштів та описання майна з рахунків платників податків.

бізнес
податки
Податкова служба
підприємці

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