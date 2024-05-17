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Податкові борги — чим загрожує несплата у 2024 році

17 травня 2024 22:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Борги у 2024 році — що загрожує українцям за ігнорування податкової
Підрахунки на калькуляторі. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У Державній податковій службі (ДПС) попередили українців, яке чекає за накопичення податкових боргів у 2024 році. Фахівці розповіли про загрозу списання коштів та описання майна з рахунків платників податків.

Про те, як відбувається стягнення коштів, йдеться на сайті ДПС.

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Покарання за податкові борги

Вимога сумлінного виконання обов'язку зі сплати податків прописана у Статті 67 Конституції України. Там визначено, що кожен громадянин зобов’язаний сплачувати податки і збори у порядку та розмірах, затверджених законом".

У ДПС наголошують, що невиконання платниками податків обов’язків щодо своєчасної до повної оплати податків та зборів, матиме серйозні наслідки, які чітко прописані у законодавстві.

 

податки
Джерело: ДПС
податки покарання
Джерело: ДПС

Так, ігнорування сплати платником податків визначеної суми грошового зобов’язання, у затверджений податковим кодексом термін, призводить до появи податкового боргу.

податки покарання 2024
Джерело: ДПС

 

Контролюючі органи щодо платників податків, які допустили наявність податкових боргів, мають право застосовувати певні заходи щодо стягнення відповідного борг. Громадяни-боржники мають бути готові, зокрема, до:

  • опису майна у податкову заставу;
  • стягнення коштів з банківських рахунків;
  • продажу активів в рахунок погашення податкових боргів.

Відповідно до пункту 95.3 ст. 95 Податкового кодексу, стягнення коштів відбувається за судовим рішенням, яке направляють до виконання контролюючим органом, у розмірі суми податкового боргу або частини:

  • з рахунків платника податків;
  • з електронного гаманця у банках;
  • з е-гаманця у небанківському надавачеві платіжних послуг;
  • емітентах електронних грошей, обслуговуючих платників податків;
  • з рахунків платника податків у системі електронного адміністрування ПДВ, відкриті у Казначействі.
податки покарання 2024
Джерело: ДПС

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Верховній Раді мають розглянути законопроєкт №1125 щодо підвищення акцизного податку на пальне. Документ внесе зміни до Податкового кодексу з метою наближення законодавства до норм Європейського Союзу (ЄС).

Також повідомлялося, що в Україні частину фізосіб-підприємців звільнили від необхідності сплати єдиного податку. Це стосується підприємців, мобілізованих у період дії воєнного стану, які належать до першої та другої груп, і в яких немає підлеглих.

податки
Податкова служба
борги
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бізнес
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