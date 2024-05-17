Борги у 2024 році — що загрожує українцям за ігнорування податкової

Підрахунки на калькуляторі. Фото: Freepik

У Державній податковій службі (ДПС) попередили українців, яке чекає за накопичення податкових боргів у 2024 році. Фахівці розповіли про загрозу списання коштів та описання майна з рахунків платників податків.

Про те, як відбувається стягнення коштів, йдеться на сайті ДПС.

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Покарання за податкові борги

Вимога сумлінного виконання обов'язку зі сплати податків прописана у Статті 67 Конституції України. Там визначено, що кожен громадянин зобов’язаний сплачувати податки і збори у порядку та розмірах, затверджених законом".

У ДПС наголошують, що невиконання платниками податків обов’язків щодо своєчасної до повної оплати податків та зборів, матиме серйозні наслідки, які чітко прописані у законодавстві.

Джерело: ДПС

Джерело: ДПС

Так, ігнорування сплати платником податків визначеної суми грошового зобов’язання, у затверджений податковим кодексом термін, призводить до появи податкового боргу.

Джерело: ДПС

Контролюючі органи щодо платників податків, які допустили наявність податкових боргів, мають право застосовувати певні заходи щодо стягнення відповідного борг. Громадяни-боржники мають бути готові, зокрема, до:

опису майна у податкову заставу;

стягнення коштів з банківських рахунків;

продажу активів в рахунок погашення податкових боргів.

Відповідно до пункту 95.3 ст. 95 Податкового кодексу, стягнення коштів відбувається за судовим рішенням, яке направляють до виконання контролюючим органом, у розмірі суми податкового боргу або частини:

з рахунків платника податків;

з електронного гаманця у банках;

з е-гаманця у небанківському надавачеві платіжних послуг;

емітентах електронних грошей, обслуговуючих платників податків;

з рахунків платника податків у системі електронного адміністрування ПДВ, відкриті у Казначействі.

Джерело: ДПС

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Верховній Раді мають розглянути законопроєкт №1125 щодо підвищення акцизного податку на пальне. Документ внесе зміни до Податкового кодексу з метою наближення законодавства до норм Європейського Союзу (ЄС).

Також повідомлялося, що в Україні частину фізосіб-підприємців звільнили від необхідності сплати єдиного податку. Це стосується підприємців, мобілізованих у період дії воєнного стану, які належать до першої та другої груп, і в яких немає підлеглих.