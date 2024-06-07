Податки у 2024 році — для українців готують низку змін

Підрахунки на калькуляторі. Фото: Unsplush

Українська влада на друге півріччя готує податкові зміни. Зокрема, запланований перший автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки з податковими органами інших держав, нові акцизи та податки.

Про це повідомляє видання Delo.ua.

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Перевірки та взаємодія з податковою

З 16 червня запрацюють нові правила, які дозволять платникам податків взаємодіяти з Держподатковою службою у відеорежимі під час здійснення розгляду матеріалів перевірок та скарг.

Водночас, з 1 липня зменшаться терміни перевірок щодо сум податку на додану вартість, які підлягають бюджетному відшкодуванню.

Камеральні перевірки будуть проводити упродовж 20 календарних днів, а терміни проведення документальних перевірок бюджетного відшкодування скоротяться на 20 днів, до 40-ка.

Цьогоріч не діє заборона на податкові перевірки для більшості платників податків. Зокрема, під перевірки потраплять представники бізнесу, діяльність яких вважається ризиковою.

Податківці можуть проводити перевірки суб'єктів господарювання, які працюють у сфері виробництва/реалізації підакцизної продукції.

З серпня зміниться механізм взаємодії між податковими органами та Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарних установ. Фіскали матимуть доступ до інформації про депозитарні рахунки засновників господарських товариств.

У другому півріччі запрацює автоматичний обмін даними про фінрахунки між ДПС та податковими органами інших держав.

"На практиці це означає, що українська податкова дізнається про те, хто із податкових резидентів України має рахунки в іноземних фінансових установах", — повідомляють експерти.

Нові податки та акцизи

Також чекає свого ухвалення законопроєкт № 11090, який передбачає підвищення ставок акцизів на тютюнові вироби. Їх прив'яжуть до євро. Ще один важливий законопроєкт № 11256-2. Він має привести акциз на основні види палива (бензин, дизельне пальне, скраплений газ, біопаливо) до рівня ставок, які діють у Європейському Союзі.

Очікується, що до 2028 року підвищиться акцизний податок на сигарети та іншу продукцію на 20-50% до 67/85 євро за 1 тис. штук.

За планами, зростуть акцизи на пальне:

на 34-136% до 359 євро/1 тис. л — бензин;

330 євро/1 тис. л — дизпальне;

70 євро/1 тис. л — автогаз.

Також планують підвищити інші податки та збори. Можливо, зміняться ставки ПДВ (з 20% до 23%) та військового збору (1,5% до 5%).

Ще в уряді напрацювали Національну стратегію, де закладена ідея переходу на прогресивну шкалу ставок податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Податковій службі розповіли про особливості зарахування податків, які сплачені за кордоном. Зарахування відбувається за умови підтвердження контролюючого органу іншої держави.

Також ми писали, влада має намір збільшити ставки акцизного податку на пальне та тютюн з метою наближення чинних норм до вимог законодавства Європейського Союзу (ЄС). Відомо, як це вплине на гаманець простого споживача.