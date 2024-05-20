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Скільки грошей в Україні перебуває в тіні, — Гетманцев назвав цифри

20 травня 2024 05:28
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Детінізація економіки: Гетманцев розповів деталі
Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

У тіні економіки України перебуває щонайменше 1,5 трлн грн. Із них 500-600 млрд — могли би надійди до бюджету. Але вивести ці кошти із тіні — це справа не на один рік. Проте держава поступово йде до відбілення цілих галузей і ця робота тягне за собою збільшення надходжень до бюджету.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE сказав голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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"В принципі, результат на табло. Бо про що власне детінізація? Це рівні правила гри для бізнесу, бо бізнес, який перебуває в тіні і веде свою бухгалтерію в екселі чи в зошитах та ховається, подрібнивши свою діяльність на сотні ФОПів, його юридично не існує", — зазначив політик.

За його словами, це бізнес, який не можна ні продати, не можна завести в нього інвестора, його не можна навіть передати у спадок.

"Така економіка точно не може розвиватися, збільшувати свою капіталізацію і дихати вільно. Це не дає можливості проявляти свій підприємницький талант, бо він обмежений схемами ухилення від оподаткування", — підсумував він.

Нагадаємо, Національний банк України опублікував нову валютну постанову за номером 56, яка істотно пом'якшує обмеження у галузі валютних операцій для бізнесу. Цей пакет змін є найзначнішим пом'якшенням валютних правил з початку війни. 

Верховна Рада
ФОП
Данило Гетманцев
економіка

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