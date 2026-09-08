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Главная Финансы Несколько видов пенсий могут урезать: украинцам дали 10 дней

Несколько видов пенсий могут урезать: украинцам дали 10 дней

Ua ru
8 сентября 2026 06:10
Пенсии под угрозой: украинцам дали 10 дней на то, чтобы сохранить выплаты
Пожилая женщина держит гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) обслуживает граждан в соответствии с четкими правилами, при нарушении которых может без предупреждения приостановить начисление выплат или сократить их размер. Чтобы избежать негативного развития событий, украинцы должны следить за актуальностью предоставленной ведомству личной информации, а в случае изменений — в течение 10 дней исправить несоответствия.

О том, какие именно изменения могут привести к прекращению выплат, рассказывает редакция Новини.LIVE.

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При каких условиях пенсионерам могут сократить выплаты

Как объясняют в одном из управлений Пенсионного фонда, право на своевременное и полное начисление пенсий зависит от точности информации, предоставленной гражданами, поэтому в случае каких-либо изменений в персональных данных применяется превентивная мера в виде либо блокировки средств до выяснения обстоятельств, либо сокращения выплат.

Если гражданин не обратится в ПФУ с новыми данными, со временем фонд взыщет начисленные излишние суммы "задним числом": фонд имеет доступ к различным государственным реестрам, а потому скрыть изменения, грозящие сокращением пенсии, не удастся.

Граждане должны сами проявить инициативу и вернуть излишне выплаченные средства, иначе фонд сделает это в судебном порядке. Чтобы избежать принудительного взыскания, нужно соблюдать нормы, определенные действующим законодательством.

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В перечне обстоятельств, которые могут поставить под угрозу полноту различных видов выплат:

  1. Факт устройства пенсионера на работу или открытия бизнеса;
  2. Прекращение трудовой деятельности или закрытие бизнеса (к пенсии по возрасту устанавливается ряд доплат, надбавок или повышений, предусмотренных только для неработающих лиц);
  3. Возвращение граждан, которым выплачивается пенсия за выслугу лет, на должности по специальности, дающие право на этот же вид пенсии (при таких условиях выплата пенсии не предусмотрена до увольнения);
  4. Переезд и смена адреса проживания (в некоторых регионах предоставляются специальные надбавки к пенсии по возрасту, поэтому право на них может быть утрачено);
  5. Потеря/получение различных статусов (в частности, статус УБД дает право на ряд доплат);
  6. В случае изменений в обстоятельствах, являющихся основанием для отдельных видов пенсии (в частности, при устройстве на работу прекращается выплата надбавок на содержание детей; а также, если ребенок умершего кормильца прекратил обучение или перешел с дневной формы обучения на другую).

Возможность переплаты пенсии может возникать и при других обстоятельствах. В частности, если работодатель предоставил недостоверные данные о размере заработной платы или продолжительности стажа.

Как и когда необходимо сообщать ПФУ об изменениях

По данным фонда, излишне выплаченные средства в результате злоупотреблений со стороны граждан или работодателей должны быть возвращены в бюджет ПФУ добровольно или принудительно.

Чтобы не ждать судебных тяжб, пенсионер должен самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд и уведомить о соответствующих изменениях:

  • в ближайший сервисный центр ПФУ;
  • онлайн через личный электронный кабинет на сайте фонда.

Согласно законодательству, на уведомление о личных изменениях гражданину отведено всего 10 дней.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о том, какие еще существуют основания для прекращения пенсионных выплат. В частности, такое развитие событий может произойти, если пенсионер не использовал средства с карты шесть месяцев подряд. Однако Пенсионный фонд может возобновить выплаты после личного обращения и выяснения обстоятельств.

Еще Новини.LIVE писали, что до 30 сентября текущего года некоторые украинские граждане должны обновить данные, которые позволят претендовать на получение от Пенсионного фонда ежемесячных выплат в размере 2 595 грн. Речь идет о расширении прав в вопросе государственной поддержки пенсионеров, имеющих статус пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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