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Главная Финансы Пенсия за особые заслуги: какие особенности и суммы в 2026 году

Пенсия за особые заслуги: какие особенности и суммы в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 25 июня 2026 06:10
Пенсия за особые заслуги перед Украиной: как оформить и какие суммы в 2026 году
Пожилые люди, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине некоторым гражданам предусмотрена пенсия за особые заслуги, которая назначается за выдающиеся героические поступки или значительные трудовые достижения. Известно, на какие суммы могут рассчитывать украинцы и как оформить такую пенсию в 2026 году.

Об особенностях предоставления такой пенсии рассказывает издание Новини.LIVE.

Кто имеет право на пенсию за особые заслуги и суммы в 2026 году

Согласно действующему законодательству, в частности, пенсия за особые заслуги перед Украиной может назначаться гражданам определенных профессий. Порядок оформления, суммы и круг лиц определяет закон № 1767-III "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Право на такую пенсию могут предоставить:

  1. Героям Украины, награжденным орденом Героев Небесной Сотни, четырьмя и более орденами, лицам со званием "народный";
  2. Ветеранам войны, награжденным за личное мужество при защите страны;
  3. Выдающимся спортсменам, космонавтам, членам летно-испытательных экипажей;
  4. Лицам, удостоенным государственных наград, почетных званий и премий;
  5. Матерям, воспитавшим пять и более детей до 6-летнего возраста (а также одиноким родителям);
  6. Борцам за независимость Украины и реабилитированным жертвам репрессий.

Пенсию за особые заслуги устанавливают в виде надбавки к основной пенсии:

Читайте также:
  • пенсии по возрасту;
  • пенсии по инвалидности;
  • пенсии в случае потери кормильца;
  • пенсии за выслугу лет.

Размер ежемесячных надбавок для пенсионеров за особые заслуги колеблется от 23% до 35% от уровня прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, установленного на начало января календарного года.

В 2026 году соответствующий показатель был повышен, поэтому сумма надбавки составляет от 597 до 908 грн в месяц. При этом, если у пенсионера одновременно имеется право на несколько видов такой надбавки, он сможет выбрать самую крупную по размеру.

Правила оформления надбавки к пенсии

Согласно правилам, пенсия за особые заслуги назначается с даты обращения или со дня приобретения соответствующего права, если обращение было подано не позднее одного года.

Граждане должны подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда по месту получения пенсии.

К заявлению необходимо будет приложить документы, подтверждающие особые заслуги. В частности, при оформлении пенсии в связи с потерей кормильца необходимо также подать документы, подтверждающие родственные связи, и справку о смерти. Если документов не хватит, их можно будет подать в течение трех месяцев.

В случае смерти пенсионера, которому предоставлялась соответствующая надбавка, часть выплаты можно переоформить на его родственников. Размер "переходной" надбавки составит от 70% до 90% от суммы, которую получал гражданин.

Ранее Новини.LIVE сообщали, кому ПФУ начислит повышенную пенсию в размере 12 390 грн в июле. Правом на более значительные государственные гарантии наделены граждане, имеющие статус участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС с инвалидностью, связанной с ней. На нее могут рассчитывать граждане с инвалидностью третьей группы. Соответствующая сумма будет начислена вместе со всеми доплатами и повышениями.

Еще Новини.LIVE рассказывали о существовании специальной надбавки к пенсии для многодетных матерей. Размер доплаты зависит от количества детей, которых она воспитала. Также сумма зависит от прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность. В частности, за пятерых детей начислят 35%, то есть 908 грн.

выплаты пенсии деньги
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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