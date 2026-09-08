Пенсії під загрозою: українцям дали 10 днів для збереження виплат

Жінка похилого віку тримає гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE

Пенсійний фонд України (ПФУ) обслуговує громадян за чіткими правилами, у разі порушення яких можуть без попереджень призупиняти нарахування виплат або урізати їхній розмір. Щоб уникнути негативного розвитку подій українці мають слідкувати за актуальністю наданої відомству персональної інформації, а в разі змін — протягом 10 днів підкоригувати відмінності.

Про те, які саме зміни можуть призвести до припинення виплат, розповідає редакція Новини.LIVE.

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За яких умов пенсіонерам можуть урізати виплати

Як пояснюють в одному з управлінь Пенсійного фонду, право на вчасне та повне нарахування пенсій залежить від точності поданої громадянами інформації, а тому у разі будь-яких змін у персональних даних застосовується запобіжний захід у вигляді або блокування коштів до з'ясування обставин, або урізання.

Якщо громадянин не звернеться до ПФУ з новими даними, з часом фонд забере нараховані зайві суми коштів "заднім числом": фонд має доступ до різних державних реєстрів, а тому приховати зміни, які загрожують скороченню пенсії, не вдасться.

Громадяни повинні самі проявити ініціативу та повернути зайве, інакше фонд зробить це у судовому порядку. Щоб уникнути примусового стягнення, потрібно дотримуватися норм, визначених чинним законодавством.

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У переліку обставин, що можуть загрожувати повноті різних видів виплат:

Факт влаштування пенсіонера на роботу або відкриття бізнесу; Припинення трудової діяльності чи закриття бізнесу (до пенсії за віком встановлюють низку доплат, надбавок чи підвищень, які передбачаються тільки для непрацюючих осіб); Повернення громадян, яким виплачують пенсію за вислугу років, на посади за спеціальністю, що дають право на цей же вид пенсії (за таких умов виплата пенсії не передбачена до звільнення); Переїзд та зміна адреси проживання (для деякх регіонів надають спецнадбавки до пенсії за віком, а тому може зникнути на них право); Втрата/отримання різних статусів (зокрема, статус УБД дає право на низку доплат); У разі змін в обставинах, що є підставою для окремих видів пенсії (зокрема, за умови влаштування на роботу припиняється виплата надбавок за утримання дітей; а також, якщо дитина померлого годувальника припинила навчання чи перейшла з денної на іншу форму).

Можливість переплати пенсії може виникати й за інших обставин. Зокрема, якщо роботодавець надав недостовірні дані про розмір заробітної плати чи тривалість стажу.

Як і коли потрібно повідомляти ПФУ про зміни

За даними фонду, надлишок коштів, виплачених через зловживання з боку громадян чи роботодавців, має бути повернутий до бюджету ПФУ добровільно чи примусово.

Щоб не чекати судової тяганини, пенсіонер повинен самостійно звернутися до Пенсійного фонду та сповістити про відповідні зміни:

до найближчого сервісного центру ПФУ;

онлайн через особистий електронний кабінет на сайті фонду.

Згідно з правилами законодавства, на інформування про особисті зміни громадянину відведено лише 10 днів.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, які ще існують підстави для припинення пенсійних виплат. Зокрема, такий розвиток подій може чекати, якщо пенсіонер не використовував з картки кошти шість місяців поспіль. Проте Пенсійний фонд може поновити виплати після особистого звернення та з’ясування обставин.

Ще Новини.LIVE писали, що до 30 вересня поточного року деякі українські громадяни мають оновити дані, що дозволять претендувати на отримання від Пенсійного фонду щомісячних вплат у розмірі 2 595 грн. Йдеться про розширення прав у питанні державної підтримки пенсіонерів, у яких є статус постраждалого від катастрофи на Чорнобильській АЕС.