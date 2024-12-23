ПриватБанк блокирует счета – почему клиенты остаются без денег

Банковские карты. Фото: Unsplash

Украинские банки иногда иногда могут без предупреждения заблокировать счета своим клиентам. Такая ситуация недавно возникла у одного из клиентов "ПриватБанка".

Об этом говорится на портале Минфин, где украинцы оставляют отзывы о работе финансовых учреждений.

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Что произошло

20 декабря один из клиентов сообщил, что государственный банк без какого-либо предупреждения заблокировал все его счета. На следующий день мужчина получил сообщение, что блокировка произошла на основании статьи 11 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем". Самого клиента проинформировали, что его подозревают в отмывании средств и финансировании терроризма.

"Это не только абсурдная и безосновательная клевета, но и грубое нарушение моих прав. Кроме того, банк заблокировал любые транзакции, где отображается мой идентификационный код", — пожаловался клиент.

Ответившие в ПриватБанке

"ПриватБанк" отреагировал на жалобу своего клиента и признал, что его банковские счета были заблокированы объяснив, что финансовое учреждение, как субъект первичного финансового мониторинга, должно предотвращать и противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем.

"Пока ваше обслуживание ограничено. При расторжении деловых отношений предоставляется возможность перевода остатков в другой банк" , — говорится в сообщении.

При этом представители банка отметили, что клиенты, банковские счета которых подпадают под ограничения, могут перевести свои средства в другие банки. Для этого клиент или его представитель обращается в любое отделение банка и предоставляет:

реквизиты счета, открытого в другом банке на имя клиента;

документы, подтверждающие полномочия распоряжаться счетами;

документы, удостоверяющие личность;

документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков и содержащий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины;

заявление о перечислении остатков средств.

Ранее стало известно, что ПриватБанк в 2025 году будет бесплатно отправлять свои карты по Украине и миру. Заказать новую карту "ПриватБанка" или перевыпустить старую можно в Приват24.

Также в "ПриватБанке" недавно объяснили, почему блокируют некоторые онлайн-платежи. Там также рассказали, как избежать блокировки.