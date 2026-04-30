Некорректные суммы в платежках за воду: какие причины и как исправить ситуацию

Украинские потребители обязаны вовремя передавать показания счетчиков для правильных начислений в коммунальных платежках. Для ситуаций, когда в течение длительного времени не передавались данные приборов учета и поступили большие начисления, предусмотрен специальный алгоритм действий.

Об этом рассказали в пресс-службе коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго", передают Новини.LIVE.

Как исправить ситуацию с неправильными начислениями за воду

В частности, в Киеве действуют специальные правила по отчетности о потребленном ресурсе и процедуре исправления неправильных данных в коммунальных платежках.

В Киевтеплоэнерго отметили, что показатели счетчиков нужно передавать ежемесячно после 5 числа. Если это не сделать вовремя, могут поступить более высокие суммы за услугу, поскольку на такие ситуации предусмотрены отдельные правила. Счет будет за горячую воду по домовому счетчику или норме.

Также владельцы бойлеров должны ежемесячно передавать показатели счетчиков горячей воды, даже если они неизменны.

"В случае отсутствия актуальных данных начисление за горячее водоснабжение осуществляется по среднему потреблению квартиры", — объясняют в компании.

Потребителям рассказали, что если показатели счетчиков не передавались в течение длительного времени, скорректировать их можно через цифровые услуги Центра коммунального сервиса на сайте или через телеграмм.

Чтобы исправить ситуацию, необходимо сфотографировать показания счетчика и отправить в Центр коммунального сервиса. При необходимости специалист может запросить дополнительные документы. В таком случае актуальные показатели должны зарегистрировать и учесть в квитанции в следующем месяце.

Передача данных по горячей воде и водоотводу

Как объясняют в компании, ключевым отличием является то, что киевлянам две услуги предоставляют разные компании: горячую воду в дома поставляет Киевтеплоэнерго, а отводом сточных горячих стоков занимается Киевводоканал.

В связи с этим платить за услуги и передавать данные нужно в две разные организации.

В частности, передать информацию за поставку горячей воды можно через:

сайт Центра коммунального сервиса в личном кабинете;

личный кабинет на сайте Киевтеплоэнерго;

в чат-боте Telegram и Viber;

мобильное приложение "Коммуналка".

В то же время, передавать показатели за горячий водоотвод можно:

в личном кабинете Киевводоканала;

на сайте Центра коммунального сервиса;

в мобильном приложении;

в чат-боте Viber и Telegram;

через контакт-центр: (044)202-02-02 или (044)247-40-40-40.

