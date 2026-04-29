Лицевые счета в Нафтогазе: кому необходимо срочно переоформить

В ООО "Газораспределительные сети Украины", входящей в Группу Нафтогаз, призвали клиентов не медлить с переоформлением лицевых счетов во избежание проблем. Там объяснили, в каких случаях и какую необходимо собрать информацию для осуществления соответствующей процедуры.

Об этом сообщил один из филиалов Газсети в Facebook, передают Новини.LIVE.

Кто должен срочно переоформить лицевой счет в Нафтогазе

Как отметили в украинском газораспределительном предприятии из Группы Нафтогаз, потребители в нескольких случаях должны срочно переоформить лицевые счета для расчета за голубое топливо.

Речь идет о персональном номере в газораспределительной компании, который закрепляется за каждым из клиентов. В нем содержится вся необходимая информация о потребителе, что позволяет идентифицировать его в системе.

Как объясняют в компании, в частности, необходимость изменения актуальна в случае приобретения жилья на вторичном рынке.

"Купили дом или квартиру? Поздравляем! Но советуем не медлить с переоформлением лицевого счета... Чтобы обновить информацию о владельце лицевого счета, пожалуйста, подготовьте оригиналы и копии документов", — отметили в Газсети.

Там уточнили, что важно поспешить с обновлением данных, ведь это позволит избежать ряда проблем. Это необходимо для:

держания под контролем начислений за услуги распределения;

ремонта или установки нового оборудования;

заказа проверки дома на утечки газа.

Правила переоформления лицевого счета

В газораспределительных сетях отметили, что граждане имеют несколько вариантов для переоформления счета, в частности доступен онлайн-способ.

Для того, чтобы обновить информацию о владельце лицевого счета, необходимо подготовить оригиналы и копии следующих документов:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

договор купли-продажи, дарения/свидетельство о наследстве;

выписка из госреестра прав на недвижимое имущество;

технический паспорт квартиры/дома;

справку из Центра предоставления административных услуг о количестве зарегистрированных лиц при отсутствии индивидуального счетчика.

Собранный пакет документов можно отправить на электронную почту, отсканировав или сделав четкие фото каждого документа.

При отправке документов в теме письма необходимо указать ЕІС-код. Подать скан-копии/фото документов нужно на сайте компании.

Также можно обратиться с пакетом документов в ближайший Центр обслуживания клиентов.

Получить дополнительную информацию можно, позвонив по номеру 0 800 303 104.

