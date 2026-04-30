Некоректні суми у платіжках за воду: які причини та як виправити ситуацію

Прилади обліку, гроші та комунальні платіжки.

Українські споживачі зобов'язані вчасно передавати показники лічильників для правильних нарахувань у комунальних платіжках. Для ситуацій, коли протягом тривалого часу не передавались дані приладів обліку та надійшли великі нарахування, передбачений спеціальний алгоритм дій.

Про це розповіли у пресслужбі комунального підприємства "Київтеплоенерго", передають Новини.LIVE.

Як виправити ситуацію з неправильними нарахуваннями за воду

Зокрема, у Києві діють спеціальні правила щодо звітування про спожитий ресурс та процедури виправлення неправильних даних у комунальних платіжках.

У Київтеплоенерго зазначили, що показники лічильників потрібно передавати щомісяця після 5 числа. Якщо це не зробити вчасно, можуть надійти більші суми за послугу, оскільки на такі ситуації передбачені окремі правила. Рахунок буде за гарячу воду за будинковим лічильником або нормою.

Також власники бойлерів повинні щомісяця передавати показники лічильників гарячої води, навіть якщо вони незмінні.

"В разі відсутності актуальних даних нарахування за гаряче водопостачання здійснюється за середнім споживанням квартири", — пояснюють у компанії.

Споживачам розповіли, що якщо показники лічильників не передавались упродовж тривалого часу, скоригувати їх можна через цифрові послуги Центру комунального сервісу на сайті або через телеграм.

Щоб виправити ситуацію, необхідно сфотографувати показники лічильника та надіслати до Центру комунального сервісу. За необхідності спеціаліст може запросити додаткові документи. У такому разі актуальні показники мають зареєструвати та врахувати у квитанції у наступному місяці.

Передача даних щодо гарячої води та водовідведення

Як пояснюють у компанії, ключовою відмінністю є те, що киянам дві послуги надають різні компанії: гарячу воду в будинки постачає Київтеплоенерго, а відведенням стічних гарячих стоків займається Київводоканал.

У зв'язку з цим сплачувати за послуги та передавати дані потрібно у дві різні організації.

Зокрема, передати інформацію за постачання гарячої води можна через:

сайт Центру комунального сервісу в особистому кабінеті;

особистий кабінет на сайті Київтеплоенерго;

у чат-боті Telegram та Viber;

мобільний додаток "Комуналка".

Водночас, передавати показники за гаряче водовідведення можна:

в особистому кабінеті Київводоканалу;

на сайті Центру комунального сервісу;

у мобільному застосунку;

у чат-боті Viber і Telegram;

через контакт-центр: (044)202-02-02 або (044)247-40-40.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Газмережі закликали деяких клієнтів терміново переоформити особові рахунки для розрахунку за блакитне паливо. Українцям пояснили, в яких випадках та які необхідно зібрати дані для відповідної процедури.

Ще Новини.LIVE писали, що у 2026 році діє вимога повірок лічильників для води щодо точності та справності для уникнення зайвих витрат та конфліктів з комунслужбами. Повірку проводять один раз на чотири роки і за певних випадків витрати можуть повністю покладатися на власників.