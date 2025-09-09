Соцвыплаты для украинцев — почему возникают ошибки в расчете и как избежать

Женщина держит гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Специалисты Пенсионного фонда Украины (ПФУ) дали объяснение причин появления некорректных сумм в начислении различных социальных выплат, гарантированных действующим законодательством. Там отметили, что ошибки в расчетах могут возникать по вине самих заявителей.

Об этом рассказали в одном из управлений ПФУ.

Почему возникают ошибки в расчетах соцвыплат

По информации Пенсионного фонда, как правило, неправильные расчеты сумм социальных выплат возникают в случае изменений личной информации граждан. Ошибки грозят в случае появления следующих ключевых обстоятельств:

если изменилась фамилия заявителя;

в случае изменений в паспортных данных;

если был изменен адрес регистрации или проживания.

Если в расчетах соцвыплат ПФУ были обнаружены ошибки, гражданам придется вернуть излишне полученные средства на счет фонда.

Инструкция от ПФУ, которая обезопасит от ошибок в выплатах

В ПФУ отметили, что в случае изменения личных данных граждане должны сообщить об этом соответствующие органы. В частности, обновить информацию можно дистанционно.

Так, украинцы могут подать заявление на изменение данных через портал услуг Пенсионного фонда. В частности, граждане должны дополнительно загрузить скан-копии необходимых документов.

Также специалисты Пенсионного фонда опубликовали видео, где содержится инструкция, как изменить данные в Реестре застрахованных лиц на веб-портале е-услуг ПФУ, что позволит избежать ошибок в расчетах.

В фонде добавили, что корректность персональных данных в госреестрах является важным условием для избежания проблем при оформлении и начислении правильных сумм пенсий и других социальных выплат.

Регулярное обновление актуальных данных позволит предотвратить появление ошибок при расчете гарантированных государством выплат.

