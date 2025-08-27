Выплаты ВПЛ в 2 и 3 тысячи гривен - какие изменения подготовили в Кабмине

Гривны в конверте. Фото: УНИАН

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Украине еще полгода будут получать денежную помощь от государства. Выплаты им будут начислять до февраля 2026 года.

При этом Кабинет министров ввел ряд ограничений для получателей финансовой поддержки, говорится на сайте Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

Кто будет получать выплаты

Деньги будут поступать:

людям с инвалидностью I-III группы;

семьям с детьми до 18 лет (если дети учатся, то до 23 лет);

семьям, которые состоят только из нетрудоспособных людей.

В то же время правительство ввело изменения для ВПЛ, которые хотят получать выплаты, а именно:

если у ВПЛ есть 100 тысяч гривен на депозитном счете — это не повлияет на назначение помощи детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, а также детям, которые временно устроены к родственникам, которые не являются родителями, опекунам, которые не являются родителями, приемной семье или детскому дому семейного типа ;

; если трудоспособный человек без работы зарегистрировался в центре занятости как безработный в период 6 месяцев после прекращения выплаты помощи, или устроился на работу, то начисление госвыплат ему восстановят (с того месяца, в котором человек трудоустроился).

Сколько выплачивают ВПЛ

Размер выплат является следующим:

по 2 тысячи гривен выплачивают на одного взрослого человека;

по 3 тысячи гривен начисляют на одного ребенка или лицо с инвалидностью-ВПЛ.

Каждый член семьи ВПЛ получает помощь ежемесячно.

Напомним, что некоторые украинцы могут получить надбавку к пенсии в более чем пять тысяч гривен. Выплаты гарантированы законом № 3113-ІХ. Узнавайте также, как изменятся зарплаты учителей с сентября.