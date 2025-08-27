Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Выплаты ВПЛ продлили — как долго им будут начислять деньги

Выплаты ВПЛ продлили — как долго им будут начислять деньги

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 08:00
Выплаты ВПЛ в 2 и 3 тысячи гривен - какие изменения подготовили в Кабмине
Гривны в конверте. Фото: УНИАН

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Украине еще полгода будут получать денежную помощь от государства. Выплаты им будут начислять до февраля 2026 года.

При этом Кабинет министров ввел ряд ограничений для получателей финансовой поддержки, говорится на сайте Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

Реклама
Читайте также:

Кто будет получать выплаты

Деньги будут поступать:

  • людям с инвалидностью I-III группы;
  • семьям с детьми до 18 лет (если дети учатся, то до 23 лет);
  • семьям, которые состоят только из нетрудоспособных людей.

В то же время правительство ввело изменения для ВПЛ, которые хотят получать выплаты, а именно:

  • если у ВПЛ есть 100 тысяч гривен на депозитном счете — это не повлияет на назначение помощи детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, а также детям, которые временно устроены к родственникам, которые не являются родителями, опекунам, которые не являются родителями, приемной семье или детскому дому семейного типа;
  • если трудоспособный человек без работы зарегистрировался в центре занятости как безработный в период 6 месяцев после прекращения выплаты помощи, или устроился на работу, то начисление госвыплат ему восстановят (с того месяца, в котором человек трудоустроился).

Сколько выплачивают ВПЛ

Размер выплат является следующим:

  • по 2 тысячи гривен выплачивают на одного взрослого человека;
  • по 3 тысячи гривен начисляют на одного ребенка или лицо с инвалидностью-ВПЛ.

Каждый член семьи ВПЛ получает помощь ежемесячно.

Напомним, что некоторые украинцы могут получить надбавку к пенсии в более чем пять тысяч гривен. Выплаты гарантированы законом № 3113-ІХ. Узнавайте также, как изменятся зарплаты учителей с сентября.

выплаты деньги ВПЛ соцвыплаты война в Украине
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации