Соцвиплати для українців — чому виникають помилки у розрахунку та як уникнути

Жінка тримає гривневі купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Фахівці Пенсійного фонду України (ПФУ) дали пояснення причин появи некоректних сум в нарахуванні різноманітних соціальних виплат, гарантованих чинним законодавством. Там зазначили, що помилки в розрахунках можуть виникати з вини самих заявників.

Про це розповіли в одному з управлінь ПФУ.

Чому виникають помилки у розрахунках соцвиплат

За інформацією Пенсійного фонду, як правило, неправильні розрахунки сум соціальних виплат виникають у разі змін особистої інформації громадян. Помилки загрожують у разі появи наступних ключових обставин:

якщо змінилося прізвище заявника;

у разі змін у паспортних даних;

якщо було змінено адресу реєстрації чи проживання.

Якщо у розрахунках соцвиплат ПФУ були виявлені помилки, громадянам доведеться повернути надмір отримані кошти на рахунок фонду.

Інструкція від ПФУ, що убезпечить від помилок у виплатах

У ПФУ зазначили, що в разі змін особистих даних громадяни мають повідомити про це відповідні органи. Зокрема, оновити інформацію можна дистанційно.

Так, українці можуть подати заяву на зміну даних через портал послуг Пенсійного фонду. Зокрема, громадяни мають додатково завантажити скан-копії необхідних документів.

Також фахівці Пенсійного фонду опублікували відео, де міститься інструкція, як змінити дані в Реєстрі застрахованих осіб на вебпорталі е-послуг ПФУ, що дозволить уникнути помилок в розрахунках.

У фонді додали, що коректність персональних даних у держреєстрах є важливою умовою для уникнення проблем під час оформлення та нарахування правильних сум пенсій та інших соціальних виплат.

Регулярне оновлення актуальних даних дозволить запобігти появі помилок під час розрахунку гарантованих державою виплат.

