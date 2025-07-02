Пенсии в 2025 году — кому грозит некорректное начисление средств

Неправильные суммы пенсий — кому из украинцев грозит и что делать
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) предупредил об угрозе некорректного начисления средств. Гражданам назвали перечень случаев, которые могут привести к такому развитию событий, а также дали рекомендации, как действовать.
Об этом сообщили в одном из управлений ПФУ.
Когда может грозить некорректное начисление пенсионных средств
Как отмечают в фонде, неправильные начисления сумм социальных выплат могут произойти в случае изменения:
- паспорта гражданина;
- фамилии;
- контактной информации;
- банковских реквизитов;
- трудоустройства/увольнения;
- открытия/прекращения ведения бизнеса.
Для обеспечения корректного начисления выплат граждане обязаны сообщать о соответствующих изменениях Пенсионный фонд в десятидневный срок.
"Неуведомление или несвоевременное информирование об изменениях обстоятельств может привести к незаконным выплатам средств, которые подлежат обязательному возврату органам Пенсионного фонда Украины", — отметили в фонде.
Как самостоятельно внести изменения в пенсионное дело
В ПФУ объяснили, что граждане имеют несколько вариантов, как сообщить об изменениях, влияющих на соцвыплаты. А именно:
- на веб-портале Пенсионного фонда через электронный кабинет;
- лично, обратившись в терорган ПФУ;
- отправив документы заказным письмом по почте;
- через работодателя в случае изменений, связанных с трудоустройством или увольнением.
В частности, дистанционно на портале ПФУ это можно сделать следующим образом:
- пройти авторизацию на веб-портале фонда с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);
- выбрать раздел "О пенсионном обеспечении";
- перейти в пункт "Внесение изменений в пенсионное дело";
- сформировать и заполнить заявление, добавив необходимые документы;
- подписать заявление с помощью КЭП и отправить его в ПФУ;
- просмотреть результат обработки заявления в кабинете в разделе "Мои обращения".
Ранее мы писали о том, что женщинам, имеющим девять детей, предоставляют специальную доплату к пенсии. В 2025 году она составляет почти 1 тыс. грн.
Также сообщали, что в ПФУ объяснили, кому стали платить меньший размер пенсий в 2025 году. Речь идет о некоторых чиновниках, дипломатах и журналистах.
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