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Главная Финансы Неправильные суммы пенсий — кому из украинцев грозит и что делать

Неправильные суммы пенсий — кому из украинцев грозит и что делать

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 06:10
Пенсии в 2025 году — кому грозит некорректное начисление средств
Денежные купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) предупредил об угрозе некорректного начисления средств. Гражданам назвали перечень случаев, которые могут привести к такому развитию событий, а также дали рекомендации, как действовать.

Об этом сообщили в одном из управлений ПФУ.

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Как отмечают в фонде, неправильные начисления сумм социальных выплат могут произойти в случае изменения:

  • паспорта гражданина;
  • фамилии;
  • контактной информации;
  • банковских реквизитов;
  • трудоустройства/увольнения;
  • открытия/прекращения ведения бизнеса.

Для обеспечения корректного начисления выплат граждане обязаны сообщать о соответствующих изменениях Пенсионный фонд в десятидневный срок.

"Неуведомление или несвоевременное информирование об изменениях обстоятельств может привести к незаконным выплатам средств, которые подлежат обязательному возврату органам Пенсионного фонда Украины", — отметили в фонде.

Как самостоятельно внести изменения в пенсионное дело

В ПФУ объяснили, что граждане имеют несколько вариантов, как сообщить об изменениях, влияющих на соцвыплаты. А именно:

  • на веб-портале Пенсионного фонда через электронный кабинет;
  • лично, обратившись в терорган ПФУ;
  • отправив документы заказным письмом по почте;
  • через работодателя в случае изменений, связанных с трудоустройством или увольнением.

В частности, дистанционно на портале ПФУ это можно сделать следующим образом:

  • пройти авторизацию на веб-портале фонда с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);
  • выбрать раздел "О пенсионном обеспечении";
  • перейти в пункт "Внесение изменений в пенсионное дело";
  • сформировать и заполнить заявление, добавив необходимые документы;
  • подписать заявление с помощью КЭП и отправить его в ПФУ;
  • просмотреть результат обработки заявления в кабинете в разделе "Мои обращения".

Ранее мы писали о том, что женщинам, имеющим девять детей, предоставляют специальную доплату к пенсии. В 2025 году она составляет почти 1 тыс. грн.

Также сообщали, что в ПФУ объяснили, кому стали платить меньший размер пенсий в 2025 году. Речь идет о некоторых чиновниках, дипломатах и журналистах.

выплаты пенсии ПФУ деньги пенсионеры
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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