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Головна Фінанси Неправильні суми пенсій — кому з українців загрожує і що робити

Неправильні суми пенсій — кому з українців загрожує і що робити

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 06:10
Пенсії у 2025 році — кому загрожує некоректне нарахування коштів
Грошові купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Пенсійний фонд України (ПФУ) попередив про загрозу некоректного нарахування коштів. Громадянам назвали перелік випадків, що можуть призвести до такого розвитку подій, а також дали рекомендації, як діяти. 

Про це повідомили в одному з управлінь ПФУ.

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Коли може загрожувати некоректне нарахування пенсійних коштів

Як зазначають у фонді, неправильні нарахування сум соціальних виплат можуть статися у разі зміни:

  • паспорта громадянина;
  • прізвища;
  • контактної інформації;
  • банківських реквізитів;
  • працевлаштування/звільнення;
  • відкриття/припинення ведення бізнесу.

Для забезпечення коректного розрахунку виплат громадяни зобов'язані повідомляти про відповідні зміни Пенсійний фонд у десятиденний термін. 

"Неповідомлення або несвоєчасне інформування про зміни обставин може призвести до незаконних виплат коштів, які підлягають обов'язковому поверненню органам Пенсійного фонду України", — наголосили у фонді.

Як самостійно внести зміни до пенсійної справи

У ПФУ пояснили, що громадяни мають кілька варіантів, як повідомити про зміни, що впливають на соцвиплати. А саме:

  • на вебпорталі Пенсійного фонду через електронний кабінет;  
  • особисто, звернувшись до тероргану ПФУ;
  • надіславши документи рекомендованим листом поштою;
  • через роботодавця у разі змін, що пов’язані з працевлаштуванням чи звільненням.

Зокрема, дистанційно на порталі ПФУ це можна зробити наступним чином: 

  • пройти авторизацію на вебпорталі фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);
  • обрати розділ "Щодо пенсійного забезпечення";
  • перейти до пункту "Внесення змін до пенсійної справи";
  • сформувати та заповнити заяву, додавши необхідні документи;
  • підписати заяву за допомогою КЕП та відправити її до ПФУ;
  • переглянути результат обробки заяви в кабінеті в розділі "Мої звернення". 

Раніше ми писали про те, що жінкам, які мають дев’ятеро дітей, надають спеціальну доплату до пенсії. У 2025 році вона становить майже 1 тис. грн.  

Також повідомляли, що у ПФУ пояснили, кому стали платити менший розмір пенсій у 2025 році. Йдеться про деяких чиновників, дипломатів та журналістів. 

виплати пенсії ПФУ гроші пенсіонери
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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