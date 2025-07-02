Пенсії у 2025 році — кому загрожує некоректне нарахування коштів

Неправильні суми пенсій — кому з українців загрожує і що робити
Пенсійний фонд України (ПФУ) попередив про загрозу некоректного нарахування коштів. Громадянам назвали перелік випадків, що можуть призвести до такого розвитку подій, а також дали рекомендації, як діяти.
Про це повідомили в одному з управлінь ПФУ.
Коли може загрожувати некоректне нарахування пенсійних коштів
Як зазначають у фонді, неправильні нарахування сум соціальних виплат можуть статися у разі зміни:
- паспорта громадянина;
- прізвища;
- контактної інформації;
- банківських реквізитів;
- працевлаштування/звільнення;
- відкриття/припинення ведення бізнесу.
Для забезпечення коректного розрахунку виплат громадяни зобов'язані повідомляти про відповідні зміни Пенсійний фонд у десятиденний термін.
"Неповідомлення або несвоєчасне інформування про зміни обставин може призвести до незаконних виплат коштів, які підлягають обов'язковому поверненню органам Пенсійного фонду України", — наголосили у фонді.
Як самостійно внести зміни до пенсійної справи
У ПФУ пояснили, що громадяни мають кілька варіантів, як повідомити про зміни, що впливають на соцвиплати. А саме:
- на вебпорталі Пенсійного фонду через електронний кабінет;
- особисто, звернувшись до тероргану ПФУ;
- надіславши документи рекомендованим листом поштою;
- через роботодавця у разі змін, що пов’язані з працевлаштуванням чи звільненням.
Зокрема, дистанційно на порталі ПФУ це можна зробити наступним чином:
- пройти авторизацію на вебпорталі фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);
- обрати розділ "Щодо пенсійного забезпечення";
- перейти до пункту "Внесення змін до пенсійної справи";
- сформувати та заповнити заяву, додавши необхідні документи;
- підписати заяву за допомогою КЕП та відправити її до ПФУ;
- переглянути результат обробки заяви в кабінеті в розділі "Мої звернення".
Раніше ми писали про те, що жінкам, які мають дев’ятеро дітей, надають спеціальну доплату до пенсії. У 2025 році вона становить майже 1 тис. грн.
Також повідомляли, що у ПФУ пояснили, кому стали платити менший розмір пенсій у 2025 році. Йдеться про деяких чиновників, дипломатів та журналістів.
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