Пенсії у 2025 році — кому загрожує некоректне нарахування коштів

Грошові купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Пенсійний фонд України (ПФУ) попередив про загрозу некоректного нарахування коштів. Громадянам назвали перелік випадків, що можуть призвести до такого розвитку подій, а також дали рекомендації, як діяти.

Про це повідомили в одному з управлінь ПФУ.

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Коли може загрожувати некоректне нарахування пенсійних коштів

Як зазначають у фонді, неправильні нарахування сум соціальних виплат можуть статися у разі зміни:

паспорта громадянина;

прізвища;

контактної інформації;

банківських реквізитів;

працевлаштування/звільнення;

відкриття/припинення ведення бізнесу.

Для забезпечення коректного розрахунку виплат громадяни зобов'язані повідомляти про відповідні зміни Пенсійний фонд у десятиденний термін.

"Неповідомлення або несвоєчасне інформування про зміни обставин може призвести до незаконних виплат коштів, які підлягають обов'язковому поверненню органам Пенсійного фонду України", — наголосили у фонді.

Як самостійно внести зміни до пенсійної справи

У ПФУ пояснили, що громадяни мають кілька варіантів, як повідомити про зміни, що впливають на соцвиплати. А саме:

на вебпорталі Пенсійного фонду через електронний кабінет;

особисто, звернувшись до тероргану ПФУ;

надіславши документи рекомендованим листом поштою;

через роботодавця у разі змін, що пов’язані з працевлаштуванням чи звільненням.

Зокрема, дистанційно на порталі ПФУ це можна зробити наступним чином:

пройти авторизацію на вебпорталі фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);

обрати розділ "Щодо пенсійного забезпечення";

перейти до пункту "Внесення змін до пенсійної справи";

сформувати та заповнити заяву, додавши необхідні документи;

підписати заяву за допомогою КЕП та відправити її до ПФУ;

переглянути результат обробки заяви в кабінеті в розділі "Мої звернення".

Раніше ми писали про те, що жінкам, які мають дев’ятеро дітей, надають спеціальну доплату до пенсії. У 2025 році вона становить майже 1 тис. грн.

Також повідомляли, що у ПФУ пояснили, кому стали платити менший розмір пенсій у 2025 році. Йдеться про деяких чиновників, дипломатів та журналістів.