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Главная Финансы Ненужные купюры — от каких денег отказались в ЕС

Ненужные купюры — от каких денег отказались в ЕС

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Дата публикации 25 июля 2025 20:29
Какие банкноты евро вышли из обращения в 2025 году — детали
Человек держит купюры евро в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинцам, которые планируют в 2025 году посетить Европу, стоит проверить свои сбережения. Все потому, что некоторые банкноты евро и монеты в Европейском Союзе уже считаются недействительными.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

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Какие евро уже не действительны

С 2016 года Европейский центральный банк (ЕЦБ) не печатает и не запускает в обращение банкноты с номиналом 500 евро. Все из-за того, что эти деньги часто использовали мошенники для незаконных финансовых операций. Поэтому в ЕС решили защитить людей от аферистов и прекратили выпуск 500 евро.

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Купюра в 500 евро. Скриншот: Youtube

Новая серия купюр, которая появилась после этого, была с номиналами:

  • 5 евро;
  • 10 евро;
  • 20 евро;
  • 50 евро;
  • 100 евро;
  • 200 евро.

Что с монетами

В 2025 году ряд стран Евросоюза отказался от чеканки мелких центовых монет, а все магазины должны округлять счета для тех, кто платит за товары или услуги наличными. Сейчас эти правила действуют:

  • в Бельгии;
  • в Нидерландах;
  • в Финляндии;
  • в Ирландии;
  • в Словакии;
  • в Италии;
  • в Эстонии;
  • в Литве.

При этом монеты номиналом 1 и 2 цента остаются законным платежным средством. Их не будет в обращении, поэтому расчеты наличными упростятся, а также снизится количество монет, которые теряются людьми.

Что еще стоит знать

Напомним, если у украинцев есть сильно изношенные купюры, то их все равно можно обменять. Так, для этого можно воспользоваться услугой инкассо, которая предусматривает транспортировку купюр в иностранный банк-корреспондент. За эту услугу нужно платить - это компенсация финучреждениям расходов на логистику.

Ранее мы рассказывали, в каких местах лучше не хранить доллары. Если хотите сохранить свои сбережения, лучше открыть банковский счет. Узнавайте также, существует ли купюра в 1 тысячу евро.

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Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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