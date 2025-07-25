Какие банкноты евро вышли из обращения в 2025 году — детали

Ненужные купюры — от каких денег отказались в ЕС
Украинцам, которые планируют в 2025 году посетить Европу, стоит проверить свои сбережения. Все потому, что некоторые банкноты евро и монеты в Европейском Союзе уже считаются недействительными.
Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.
Какие евро уже не действительны
С 2016 года Европейский центральный банк (ЕЦБ) не печатает и не запускает в обращение банкноты с номиналом 500 евро. Все из-за того, что эти деньги часто использовали мошенники для незаконных финансовых операций. Поэтому в ЕС решили защитить людей от аферистов и прекратили выпуск 500 евро.
Новая серия купюр, которая появилась после этого, была с номиналами:
- 5 евро;
- 10 евро;
- 20 евро;
- 50 евро;
- 100 евро;
- 200 евро.
Что с монетами
В 2025 году ряд стран Евросоюза отказался от чеканки мелких центовых монет, а все магазины должны округлять счета для тех, кто платит за товары или услуги наличными. Сейчас эти правила действуют:
- в Бельгии;
- в Нидерландах;
- в Финляндии;
- в Ирландии;
- в Словакии;
- в Италии;
- в Эстонии;
- в Литве.
При этом монеты номиналом 1 и 2 цента остаются законным платежным средством. Их не будет в обращении, поэтому расчеты наличными упростятся, а также снизится количество монет, которые теряются людьми.
Что еще стоит знать
Напомним, если у украинцев есть сильно изношенные купюры, то их все равно можно обменять. Так, для этого можно воспользоваться услугой инкассо, которая предусматривает транспортировку купюр в иностранный банк-корреспондент. За эту услугу нужно платить - это компенсация финучреждениям расходов на логистику.
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