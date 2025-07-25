Які банкноти євро вийшли з обігу у 2025 році — деталі

Непотрібні купюри — від яких грошей відмовилися в ЄС
Українцям, які планують у 2025 році відвідати Європу, варто перевірити свої заощадження. Усе тому, що деякі банкноти євро та монети в Європейському Союзі вже вважаються недійсними.
Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.
Які євро вже не дійсні
З 2016 року Європейський центральний банк (ЄЦБ) не друкує та не запускає в обіг банкноти з номіналом 500 євро. Усе через те, що ці гроші найчастіше використовували шахраї для незаконних фінансових операцій. Тож в ЄС вирішили захистити людей від аферистів та припинили випуск 500 євро.
Нова серія купюр, яка з'явилася після цього, була з номіналами:
- 5 євро;
- 10 євро;
- 20 євро;
- 50 євро;
- 100 євро;
- 200 євро.
Що з монетами
У 2025 році низка країн Євросоюзу відмовилася від карбування дрібних центових монет, а усі магазини мають округляти рахунки для тих, хто сплачує за товари чи послуги готівкою. Наразі ці правила діють:
- в Бельгії;
- в Нідерландах;
- у Фінляндії;
- в Ірландії;
- у Словаччині;
- в Італії;
- в Естонії;
- в Литві.
При цьому монети номіналом 1 і 2 центи залишаються законним платіжним засобом. Їх не буде в обігу, тож розрахунки готівкою спростяться, а також знизиться кількість монет, які втрачаються людьми.
Що ще варто знати
Нагадаємо, якщо в українців є сильно зношені купюри, то їх все одно можна обміняти. Так, для цього можна скористатися послугою інкасо, яка передбачає транспортування купюр в іноземний банк-кореспондент. За цю послугу потрібно платити — це компенсація фінустановам витрат на логістику.
Раніше ми розповідали, у яких місцях краще не зберігати долари. Якщо хочете зберегти свої заощадження, краще відкрити банківський рахунок. Дізнавайтесь також, чи існує купюра у 1 тисячу євро.
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