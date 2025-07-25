Які банкноти євро вийшли з обігу у 2025 році — деталі

Людина тримає купюри євро у руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українцям, які планують у 2025 році відвідати Європу, варто перевірити свої заощадження. Усе тому, що деякі банкноти євро та монети в Європейському Союзі вже вважаються недійсними.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Які євро вже не дійсні

З 2016 року Європейський центральний банк (ЄЦБ) не друкує та не запускає в обіг банкноти з номіналом 500 євро. Усе через те, що ці гроші найчастіше використовували шахраї для незаконних фінансових операцій. Тож в ЄС вирішили захистити людей від аферистів та припинили випуск 500 євро.

Купюра у 500 євро. Скриншот: Youtube

Нова серія купюр, яка з'явилася після цього, була з номіналами:

5 євро;

10 євро;

20 євро;

50 євро;

100 євро;

200 євро.

Що з монетами

У 2025 році низка країн Євросоюзу відмовилася від карбування дрібних центових монет, а усі магазини мають округляти рахунки для тих, хто сплачує за товари чи послуги готівкою. Наразі ці правила діють:

в Бельгії;

в Нідерландах;

у Фінляндії;

в Ірландії;

у Словаччині;

в Італії;

в Естонії;

в Литві.

При цьому монети номіналом 1 і 2 центи залишаються законним платіжним засобом. Їх не буде в обігу, тож розрахунки готівкою спростяться, а також знизиться кількість монет, які втрачаються людьми.

Що ще варто знати

Нагадаємо, якщо в українців є сильно зношені купюри, то їх все одно можна обміняти. Так, для цього можна скористатися послугою інкасо, яка передбачає транспортування купюр в іноземний банк-кореспондент. За цю послугу потрібно платити — це компенсація фінустановам витрат на логістику.

Раніше ми розповідали, у яких місцях краще не зберігати долари. Якщо хочете зберегти свої заощадження, краще відкрити банківський рахунок. Дізнавайтесь також, чи існує купюра у 1 тисячу євро.