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Головна Фінанси Непотрібні купюри — від яких грошей відмовилися в ЄС

Непотрібні купюри — від яких грошей відмовилися в ЄС

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Дата публікації: 25 липня 2025 20:29
Які банкноти євро вийшли з обігу у 2025 році — деталі
Людина тримає купюри євро у руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українцям, які планують у 2025 році відвідати Європу, варто перевірити свої заощадження. Усе тому, що деякі банкноти євро та монети в Європейському Союзі вже вважаються недійсними.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше. 

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Які євро вже не дійсні

З 2016 року Європейський центральний банк (ЄЦБ) не друкує та не запускає в обіг банкноти з номіналом 500 євро. Усе через те, що ці гроші найчастіше використовували шахраї для незаконних фінансових операцій. Тож в ЄС вирішили захистити людей від аферистів та припинили випуск 500 євро. 

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Купюра у 500 євро. Скриншот: Youtube

Нова серія купюр, яка з'явилася після цього, була з номіналами:

  • 5 євро;
  • 10 євро;
  • 20 євро;
  • 50 євро;
  • 100 євро;
  • 200 євро.

Що з монетами 

У 2025 році низка країн Євросоюзу відмовилася від карбування дрібних центових монет, а усі магазини мають округляти рахунки для тих, хто сплачує за товари чи послуги готівкою. Наразі ці правила діють:

  • в Бельгії;
  • в Нідерландах;
  • у Фінляндії;
  • в Ірландії;
  • у Словаччині;
  • в Італії;
  • в Естонії;
  • в Литві.

При цьому монети номіналом 1 і 2 центи залишаються законним платіжним засобом. Їх не буде в обігу, тож розрахунки готівкою спростяться, а також знизиться кількість монет, які втрачаються людьми.

Що ще варто знати

Нагадаємо, якщо в українців є сильно зношені купюри, то їх все одно можна обміняти. Так, для цього можна скористатися послугою інкасо, яка передбачає транспортування купюр в іноземний банк-кореспондент. За цю послугу потрібно платити — це компенсація фінустановам витрат на логістику.

Раніше ми розповідали, у яких місцях краще не зберігати долари. Якщо хочете зберегти свої заощадження, краще відкрити банківський рахунок. Дізнавайтесь також, чи існує купюра у 1 тисячу євро

гроші євро валюта банк банкнота
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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