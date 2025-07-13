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Головна Фінанси Заощадження у доларах — де не треба зберігати валюту

Заощадження у доларах — де не треба зберігати валюту

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 17:45
Зберігати долари вдома — як це робити правильно у 2025 році
Банкноти у 100 доларів. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українці часто обмінюють гривні на долари чи євро і збирають заощадження в іноземній валюті. І лише потім вони вирішують, де зберігатимуть накопичені гроші.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як правильно зберігати долари. 

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Де краще не зберігати долари

Для багатьох людей тримати гроші в шафі, у книжках або просто у якому старому одязі — нормально. Та насправді такі місця аж ніяк не назвеш безпечними для зберігання грошей, оскільки:

  • у помешкання можуть проникнути злодії та вкрасти ваші заощадження;
  • ви можете просто забути, куди поклали гроші;
  • купюри можуть непомітно випасти;
  • якщо у помешканні, де зберігаються гроші, живуть домашні тварини — вони їх можуть зіпсувати. 

Також долари краще не зберігати:

  • у книгах – так на банкнотах можуть залишитись сліди поліграфічної фарби;
  • в місцях з підвищеною вологістю — це створює ідеальні умови для поширення цвілі.

Як можна зберігати заощадження у доларах

Найкращі способи, якими можна скористатися для зберігання доларів, є:

  • відкриття банківського рахунку;
  • інвестувати заощадження.

Раніше ми розповідали, що обмінники відмовляються приймати деякі долари. Йдеться про купюри 1996 року випуску. 

Також нагадаємо, яка валюта підходить для переказів з-за кордону в Україну родичам. Є спосіб, завдяки якому можна уникнути конвертації в гривні. 

гроші долар валюта банк заощадження
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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