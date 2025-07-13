Зберігати долари вдома — як це робити правильно у 2025 році

Банкноти у 100 доларів. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українці часто обмінюють гривні на долари чи євро і збирають заощадження в іноземній валюті. І лише потім вони вирішують, де зберігатимуть накопичені гроші.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як правильно зберігати долари.

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Де краще не зберігати долари

Для багатьох людей тримати гроші в шафі, у книжках або просто у якому старому одязі — нормально. Та насправді такі місця аж ніяк не назвеш безпечними для зберігання грошей, оскільки:

у помешкання можуть проникнути злодії та вкрасти ваші заощадження;

ви можете просто забути, куди поклали гроші;

купюри можуть непомітно випасти;

якщо у помешканні, де зберігаються гроші, живуть домашні тварини — вони їх можуть зіпсувати.

Також долари краще не зберігати:

у книгах – так на банкнотах можуть залишитись сліди поліграфічної фарби;

в місцях з підвищеною вологістю — це створює ідеальні умови для поширення цвілі.

Як можна зберігати заощадження у доларах

Найкращі способи, якими можна скористатися для зберігання доларів, є:

відкриття банківського рахунку;

інвестувати заощадження.

Раніше ми розповідали, що обмінники відмовляються приймати деякі долари. Йдеться про купюри 1996 року випуску.

Також нагадаємо, яка валюта підходить для переказів з-за кордону в Україну родичам. Є спосіб, завдяки якому можна уникнути конвертації в гривні.