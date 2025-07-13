Зберігати долари вдома — як це робити правильно у 2025 році

Заощадження у доларах — де не треба зберігати валюту
Українці часто обмінюють гривні на долари чи євро і збирають заощадження в іноземній валюті. І лише потім вони вирішують, де зберігатимуть накопичені гроші.
Редакція Новини.LIVE розповідає, як правильно зберігати долари.
Де краще не зберігати долари
Для багатьох людей тримати гроші в шафі, у книжках або просто у якому старому одязі — нормально. Та насправді такі місця аж ніяк не назвеш безпечними для зберігання грошей, оскільки:
- у помешкання можуть проникнути злодії та вкрасти ваші заощадження;
- ви можете просто забути, куди поклали гроші;
- купюри можуть непомітно випасти;
- якщо у помешканні, де зберігаються гроші, живуть домашні тварини — вони їх можуть зіпсувати.
Також долари краще не зберігати:
- у книгах – так на банкнотах можуть залишитись сліди поліграфічної фарби;
- в місцях з підвищеною вологістю — це створює ідеальні умови для поширення цвілі.
Як можна зберігати заощадження у доларах
Найкращі способи, якими можна скористатися для зберігання доларів, є:
- відкриття банківського рахунку;
- інвестувати заощадження.
Раніше ми розповідали, що обмінники відмовляються приймати деякі долари. Йдеться про купюри 1996 року випуску.
Також нагадаємо, яка валюта підходить для переказів з-за кордону в Україну родичам. Є спосіб, завдяки якому можна уникнути конвертації в гривні.
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