Доллар на черном рынке устроил хаос: как изменился курс валюты 28 апреля

Люди возле пункта обмена валют, доллары в руках.

Во вторник, 28 апреля, Национальный банк установил официальный курс гривны к доллару на уровне 44,0894 грн/долл. Таким образом американская валюта подорожала на 0,09 грн от предыдущего показателя. Средний курс продажи в банках составляет 44,30 грн/долл. (+0,03 грн), покупки — 43,80 грн/долл. (+0,05 грн).

Новини.LIVE рассказывают, по сколько продают и покупают доллары частники.

Курс доллара на черном рынке

Утром во вторник, 28 апреля, по данным сервиса "Курс Украины", частники продавали доллары по 43,918 грн, а покупали по 43,803 грн. Буквально через час курс американской валюты резко рванул вверх до 43,947 грн/долл. в продаже и 43,826 грн/долл. в покупке. Прыжки продолжались в течение почти всего дня в коридоре:

продажа — 43,877-43,926 грн/долл;

покупка — 43,792-43,848 грн/долл.

После 15:00 курс продажи пошел на подорожание, а покупки, наоборот, начал снижаться.

Какую валюту выгоднее покупать украинцам

Финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ в эфире Вечір.LIVE предостерег от покупки евро в апреле, отметив, что сейчас такая инвестиция вряд ли будет выгодной. По его мнению, ситуация на валютном рынке может измениться таким образом, что уже в ближайшее время спрос на доллар резко возрастет и достигнет пиковых значений.

"Когда евро начало дешеветь, все сразу начали покупать валюту, ведь потом она может подорожать. Сейчас покупка евро уже не принесет такой выгоды, как тем людям, которые купили в берегу. Но когда евро будет на максимальной точке укрепления относительно доллара, а доллар — на максимальной точке внизу, тогда надо покупать доллары. В апреле, возможно, будут как раз рекордные покупки американской валюты", — рассказал Алексей Кущ.

Эксперт также обратил внимание, что в марте на валютном рынке наблюдался беспрецедентный спрос со стороны коммерческих банков. В то же время объемы продажи валюты, как и интервенции Нацбанка, также достигли рекордных показателей — в целом речь идет примерно о 4 млрд долларов.

