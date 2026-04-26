Главная Финансы Деньги в банках: сколько миллиардов накопили украинцы

Деньги в банках: сколько миллиардов накопили украинцы

Дата публикации 26 апреля 2026 08:00
Вклады украинцев в банках: о каких суммах идет речь в 2026 году
Отделение Ощадбанка, банкомат ПриватБанка, деньги в конверте. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Один из лучших вариантов сохранить свои сбережения во время войны — отдать их на хранение в банки. Так, по состоянию на 1 апреля 2026 года вклады населения и ФЛП составляют сумму в 1 647,2 миллиарда гривен. Это почти на 30 миллиардов больше, чем было в начале года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Подробнее о вкладах украинцев

В гривне вклады физических лиц составляют 1 073,4 миллиарда гривен, тогда как в иностранной валюте речь идет о сумме в 573,8 миллиарда гривен.

"Доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 апреля 2026 года составляла 3,2%, а в структуре суммы вкладов — 11,5%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что физические лица-предприниматели держат в банках 189,5 миллиарда гривен.

В структуре депозитов по размерам наибольшую долю имеют вклады от 10 000 до 200 000 гривен. Также украинцам часто открывают депозиты "до востребования" — их часть составляет 70% всех вкладов.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) планирует постепенно выводить из обращения монеты по 50 копеек. Вместо них на финансовом рынке могут появиться шаги — традиционная украинская мелкая монета. Замена монет пройдет без дополнительных финансовых вливаний из госбюджета.

Как сообщали Новини.LIVE, государственный долг Украины в конце 2027 года достигнет 300 млрд гривен. Государство не вернет такую сумму своим партнерам, поскольку это физически невозможно. Зато попытается договориться о списании минимум 50% долга.

Еще Новини.LIVE писали, что купюры в 1, 2, 5 и 10 гривен уже не являются платежным средством — их заменили металлическими монетами. Граждане еще могут обменять бумажные деньги, чтобы не потерять их. Сделать это можно в банках и в отделениях НБУ.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
