Долар на чорному ринку влаштував хаос: як змінився курс валюти 28 квітня

Люди біля пункту обміну валют, долари в руках.

У вівторок, 28 квітня, Національний банк встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 44,0894 грн/дол. Таким чином американська валюта подорожчала на 0,09 грн від попереднього показника. Середній курс продажу в банках становить 44,30 грн/дол. (+0,03 грн), купівлі — 43,80 грн/дол. (+0,05 грн).

Новини.LIVE розповідають, за скільки продають та купують долари приватники.

Курс долара на чорному ринку

Вранці у вівторок, 28 квітня, за даними сервісу "Курс України", приватники продавали долари по 43,918 грн, а купували по 43,803 грн. Буквально за годину курс американської валюти різко рвонув вгору до 43,947 грн/дол. у продажу та 43,826 грн/дол. у купівлі. Стрибки продовжувалися протягом майже усього дня в коридорі:

продаж — 43,877-43,926 грн/дол.;

купівля — 43,792-43,848 грн/дол.

Після 15:00 курс продажу пішов на здорожчання, а купівлі, навпаки, почав знижуватися.

Курс долара на чорному ринку 28 квітня.

Читайте також:

Яку валюту вигідніше купувати українцям

Фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ в ефірі Вечір.LIVE застеріг від купівлі євро у квітні, зазначивши, що зараз така інвестиція навряд чи буде вигідною. На його думку, ситуація на валютному ринку може змінитися таким чином, що вже найближчим часом попит на долар різко зросте і досягне пікових значень.

"Коли євро почало дешевшати, усі одразу почали купувати валюту, адже потім вона може здорожчати. Зараз купівля євро вже не принесе такої вигоди, як тим людям, які купили в березі. Та коли євро буде на максимальній точці зміцнення щодо долара, а долар — на максимальній точці внизу, тоді треба купувати долари. У квітні, можливо, будуть якраз рекордні покупки американської валюти", — розповів Олексій Кущ.

Експерт також звернув увагу, що у березні на валютному ринку спостерігався безпрецедентний попит з боку комерційних банків. Водночас обсяги продажу валюти, як і інтервенції Нацбанку, також досягли рекордних показників — загалом йдеться приблизно про 4 млрд доларів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, хто в Україні купує валюту. За чотири роки повномасштабної війни Національний банк продав понад 120 млрд доларів. Регулятору доводиться підтримувати валютні інтервенції, щоб перекривати колосальні обсяги імпорту, який становить понад 90 млрд доларів.

Також Новини.LIVE писали, скільки грошей накопичили українці. Вклади населення та малого бізнесу у банках на 30 млрд гривень перевищили тогорічні показники. Найбільшу частку мають депозити на суму 100 000-200 000 грн.