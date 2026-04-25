Продажа валюты во время войны: сколько денег украинцам продал Национальный банк

Пункт обмена валют, доллары.

Население в Украине продолжает активно покупать валюту даже в условиях войны. Так, Национальный банк Украины (НБУ) за 4 года полномасштабного вооруженного конфликта с РФ, продал более 120 млрд долларов. Валюту покупают как юридические лица, так и физические — клиенты банков.

Об этом заявил в эфире программы "Світ на зламі" финансовый аналитик Алексей Кущ.

По словам Алексея Куща. такие операции на межбанковском валютном рынке происходят постоянно. Нацбанку приходится поддерживать валютные интервенции, чтобы удовлетворять спрос и перекрывать колоссальные объемы импорта, который составляет сейчас более 90 млрд долларов.

"Это импорт товаров и услуг. Это почти 50% ВВП. Просто ужас берет от таких показателей", — рассказал Алексей Кущ.

Напомним, государственный долг Украины до конца 2027 года достигнет отметки в 300 млрд долларов, то есть превысит 100% ВВП страны. Рассчитаться с международными партнерами и покрыть долг не получится, поскольку это невозможно физически. Но правительство может договариваться о списании значительной части долга.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, инфляция в Украине сохранит курс на снижение, но неожиданный скачок цен еще может произойти. Экономика страны зависит от международной финпомощи. Это очень влияет на ее производительность.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине по-новому будут проверять бумажные деньги. Так, банкноты, находящиеся в обращении, будут брать на проверку в четкие сроки. К этому процессу будут привлекать как банки, так и другие финансовые учреждения.