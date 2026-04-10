Купівля валюти в Україні — українцям порадили, коли можна буде вкластися у долар

Фото: Новини.LIVE

Когда вспыхнула война в Персидском заливе, ключевые валюты мира отреагировали на эти события по-разному. Так, например, доллар начал существенно укрепляться относительно других мировых валют, тогда как евро начало дешеветь. Поэтому игроки финансового рынка, увидев тенденцию, в марте начали активно скупать евро.

Однако, как объяснил в эфире Вечір.LIVE финансовый аналитик, экономист Алексей Кущ, в апреле покупать евро — не очень выгодная идея.

Какую валюту будет выгодно покупать в апреле

По словам эксперта, возможно, уже в апреле на финансовом рынке будут фиксировать рекордные покупки американской валюты.

"Когда евро начало дешеветь, все сразу начали покупать валюту, ведь потом она может подорожать. Сейчас покупка евро уже не принесет такой выгоды, как тем людям, которые покупали в марте. Но когда евро закрепится на макимальной точке относительно доллара, а доллар — на максимальной точке внизу, тогда надо покупать доллары. В апреле, возможно, будут как раз рекордные покупки американской валюты", — рассказал Алексей Кущ.

Он также добавил, что в марте на рынке фиксировался рекордный спрос на валюту со стороны коммерческих банков. При этом продажа валюты банками, как и интервенции Нацбанка, тоже находились на рекордном уровне. Речь идет о сумме в 4 млрд долларов.

Что еще стоит знать

Напомним, изменения на рынке валют в Украине в основном зависят от ситуации в мире. Сейчас Нацбанк имеет ресурсы, чтобы держать курс в пределах примерно 42 — 44 грн за доллар. Если же в мире снова начнутся геополитические "качели", тогда гривна приблизится к новому диапазону — 44 — 46 гривен за доллар.

Как сообщали журналисты Новини.LIVE, Национальный банк Украины (НБУ), по словам исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, может перейти к эмиссии. Необходимость печатать деньги появится, если международные партнеры не предоставят Украине финпомощь. В таком случае гривна точно девальвирует.

Еще Новини.LIVE рассказывали , что доллар уже в 2026 году может пересечь отметку в 50 гривен. Так, если маркофинансирование будет недостаточным, Нацбанк ослабит гривну. Если же партнеры будут поддерживать госбюджет нашей страны, тогда среднегодовой курс доллара будет колебаться от 44,5 до 45 гривен за доллар.