Главная Финансы Неожиданный сценарий на черном рынке: как изменился курс доллара

Дата публикации 31 марта 2026 15:52
Доллары в руках. Фото: Новини.LIVE

Официальный курс доллара от Нацбанка в последний день марта снизился на 4 копейки до 43,7955 грн/долл. Котировки в банках почти не изменились. Только в продаже американская валюта подорожала на 1 копейку до 44,10 грн/долл. Курс покупки остался на предыдущем значении — 43,60 грн/долл.

Новини.LIVE рассказывают, что происходит на черном рынке валют.

Курс доллара на черном рынке 31 марта

Последний день первого весеннего месяца, вторник, 31 марта, частники открыли с курсом 43,893 грн/долл. в продаже и 43,766 грн/долл. в покупке. Такие данные содержит сервис мониторинга валютного рынка "Курс Украины".

Примерно до 11:00 американская валюта на черном рынке едва ощутимо дорожала. Затем доллар на несколько часов будто замер в ожидании изменения настроений участников торгов.

Ближе к 14:00 котировки пошли вниз — валюта начала резко дешеветь, одновременно сужалась и маржа. Купить доллары можно было по 43,882 грн, а продать — по 43,779 грн.

Читайте также:
Курс долара
Курс доллара на черном рынке. Фото: скриншот

Будет ли доллар в Украине дорожать и в дальнейшем

В марте-апреле наше государство должно уплатить около 160 млн долларов долга Международному валютному фонду. Валюту Нацбанк будет вынужден покупать на международном рынке, что создаст дополнительное давление на гривну. В таком случае девальвация национальной валюты неизбежна.

Об этом рассказал экономист, финансовый аналитик и инвестиционный эксперт Алексей Кущ в эфире проекта Новини.LIVE "Мир на изломе". По его словам, МВФ предоставляет Украине займы по немалым процентам.

"Процентная ставка по новым долгам составляет почти 7%. Во время войны взимать со страны такие проценты — это вообще грабеж и, можно сказать, раздевание", — подчеркнул Кущ.

Аналитик при этом считает, что в ближайшее время доллар в Украине будет стоить около 45 грн/долл. Скачок курса до более высокой отметки, по его мнению, не исключен, однако маловероятен.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, в некоторых регионах украинцы могут получить помощь в 4 900 долларов. Эти деньги предоставляются в виде микрогрантов для поддержки малого бизнеса. Проект реализует Чехия при поддержке США.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Дания выплатит украинцам до 5 000 долларов помощи. Реализует программу Датский совет по делам беженцев. Деньги могут получить предприятия и ФЛП для покупки оборудования и аренды или ремонта помещений, используемых для бизнеса.

курс валют курс доллара обмен валют
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Виктория Илюхина
