Неожиданный сценарий на черном рынке: как изменился курс доллара
Официальный курс доллара от Нацбанка в последний день марта снизился на 4 копейки до 43,7955 грн/долл. Котировки в банках почти не изменились. Только в продаже американская валюта подорожала на 1 копейку до 44,10 грн/долл. Курс покупки остался на предыдущем значении — 43,60 грн/долл.
Новини.LIVE рассказывают, что происходит на черном рынке валют.
Курс доллара на черном рынке 31 марта
Последний день первого весеннего месяца, вторник, 31 марта, частники открыли с курсом 43,893 грн/долл. в продаже и 43,766 грн/долл. в покупке. Такие данные содержит сервис мониторинга валютного рынка "Курс Украины".
Примерно до 11:00 американская валюта на черном рынке едва ощутимо дорожала. Затем доллар на несколько часов будто замер в ожидании изменения настроений участников торгов.
Ближе к 14:00 котировки пошли вниз — валюта начала резко дешеветь, одновременно сужалась и маржа. Купить доллары можно было по 43,882 грн, а продать — по 43,779 грн.
Будет ли доллар в Украине дорожать и в дальнейшем
В марте-апреле наше государство должно уплатить около 160 млн долларов долга Международному валютному фонду. Валюту Нацбанк будет вынужден покупать на международном рынке, что создаст дополнительное давление на гривну. В таком случае девальвация национальной валюты неизбежна.
Об этом рассказал экономист, финансовый аналитик и инвестиционный эксперт Алексей Кущ в эфире проекта Новини.LIVE "Мир на изломе". По его словам, МВФ предоставляет Украине займы по немалым процентам.
"Процентная ставка по новым долгам составляет почти 7%. Во время войны взимать со страны такие проценты — это вообще грабеж и, можно сказать, раздевание", — подчеркнул Кущ.
Аналитик при этом считает, что в ближайшее время доллар в Украине будет стоить около 45 грн/долл. Скачок курса до более высокой отметки, по его мнению, не исключен, однако маловероятен.
