Неочікуваний сценарій на чорному ринку: як змінився курс долара

Долари в руках.

Офіційний курс долара від Нацбанку в останній день березня знизився на 4 копійки до 43,7955 грн/дол. Котирування в банках майже не змінилися. Лише у продажу американська валюта подорожчала на 1 копійку до 44,10 грн/дол. Курс купівлі залишився на попередньому значенні — 43,60 грн/дол.

Новини.LIVE розповідають, що відбувається на чорному ринку валют.

Курс долара на чорному ринку 31 березня

Останній день першого весняного місяця, вівторок, 31 березня, приватники відкрили з курсом 43,893 грн/дол. у продажу та 43,766 грн/дол. у купівлі. Такі дані містить сервіс моніторингу валютного ринку "Курс України".

Приблизно до 11:00 американська валюта на чорному ринку ледь відчутно дорожчала. Потім долар на кілька годин ніби завмер в очікуванні зміни настроїв учасників торгів.

Ближче до 14:00 котирування пішли донизу — валюта почала різко дешевшати, одночасно звужувалася й маржа. Купити долари можна було по 43,882 грн, а продати — по 43,779 грн.

Чи буде долар в Україні дорожчати й надалі

У березні-квітні наша держава має сплатити близько 160 млн доларів боргу Міжнародному валютному фонду. Валюту Нацбанк буде змушений купувати на міжнародному ринку, що створить додатковий тиск на гривню. У такому випадку девальвація національної валюти неминуча.

Про це розповів економіст, фінансовий аналітик та інвестиційний експерт Олексій Кущ в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі". За його словами, МВФ надає Україні позики за чималими відсотками.

"Відсоткова ставка за новими боргами становить майже 7%. Під час війни стягувати з країни такі відсотки — це взагалі грабунок і, можна сказати, роздягання", — наголосив Кущ.

Аналітик при цьому вважає, що найближчим часом долар в Україні буде коштувати близько 45 грн/дол. Стрибок курсу до вищої позначки, на його думку, не виключений, проте малоймовірний.

