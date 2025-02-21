Работа в 2025 году — сколько хотят зарабатывать украинцы

Украинские банкноты в 500 и 1000 гривен. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Аналитики украинского рынка труда выяснили, какими вакансиями чаще всего интересуются граждане. Оказалось, что украинцы узнавали, какие условия предлагают работодатели разнорабочим, водителям, продавцам и упаковщикам.

В ТОП-7 вакансий, которые чаще всего искали украинцы, оказались также грузчик, уборщик и кладовщик, свидетельствуют данные аналитической службы OLX.

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Если говорить об указанных выше вакансиях, то медианная зарплаты составляет:

у разнорабочего — 22,5 тыс. грн;

у водителя — 30 тыс. грн.

Если устроиться на работу продавцом, то ежемесячно можно класть в свой кошелек чуть больше 18 тыс. грн. Упаковщики зарабатывают 18,5 тыс. грн, грузчики — на одну тыс. грн больше. Зато уборщикам и кладовщикам работодатели готовы давать 11 и 21 тыс. грн соответственно.

Фото: OLX

При этом на рынке труда есть специалисты, которые хотят зарабатывать под 100 тыс. грн, поскольку украинцы активно просматривали подходящие вакансии. Речь идет о:

службе в Силах обороны — медианная зарплаты 70,5 тыс. грн;

работе дальнобойщиком — 50 тыс. грн;

фасадчиком — 47,5 тыс. грн;

плиточником — 46,8 тыс. грн;

рихтовщиком — 45 тыс. грн;

штукатуром — 42,5 тыс. грн;

каменщиком — 42,5 тыс. грн.

Фото: OLX

Кого ищут работодатели

Аналитики отмечают, что предприниматели активно ищут продавцов, водителей и служащих, которые готовы присоединиться к Силам обороны. При этом зарплаты разные, в зависимости от регионов.

Например, в Волынской и Львовской областях водители, в среднем, могут зарабатывать 35 тыс. грн, тогда как в Тернопольской предложения ограничиваются 27,5 тыс. грн.

В вакансиях для продавцов сохраняется практически такая же тенденция по зарплатам:

в Киевской области им готовы платить 20,5 тыс. грн;

наряду в Житомирской — всего 14,2 тыс. грн.

Напомним, в парламенте объяснили, действительно ли украинцы начали получать большие зарплаты. Там отметили: если перевести выплаты в доллары, то окажется, что оплата труда значительно снизилась.

Также мы рассказывали, кому из украинцев платят самые высокие зарплаты. Так, на фоне войны и отъезда квалифицированных специалистов за границу, работодателям пришлось пересмотреть уровень выплат.