Робота у 2025 році — скільки хочуть заробляти українці

Неочевидний вибір — якою роботою зараз цікавляться українці
Аналітики українського ринку праці з'ясували, якими вакансіями найчастіше цікавляться громадяни. Виявилося, що українці дізнавалися, які умови пропонують роботодавці різноробам, водіям, продавцям та пакувальникам.
У ТОП-7 вакансій, які найчастіше шукали українці, опинилися також вантажник, прибиральник та комірник, свідчать дані аналітичної служби OLX.
Яку зарплату пропонують українцям на початку 2025 року
Якщо говорити про вказані вище вакансії, то медіанна зарплатня становить:
- у різнороба — 22,5 тис. грн;
- у водія — 30 тис. грн.
Якщо влаштуватися на роботу продавцем, то щомісяця можна класти у свій гаманець трохи більше за 18 тис. грн. Пакувальники заробляють 18,5 тис. грн, вантажники — на одну тис. грн більше. Натомість прибиральникам та комірникам роботодавці готові давати 11 та 21 тис. грн відповідно.
При цьому на ринку праці є спеціалісти, які хочуть заробляти під 100 тис. грн, оскільки українці активно переглядали підхожі вакансії. Йдеться про:
- службу в Силах оборони — медіанна зарплати 70,5 тис. грн;
- роботу далекобійником — 50 тис. грн;
- фасадником — 47,5 тис. грн;
- плиточником — 46,8 тис. грн;
- рихтувальником — 45 тис. грн;
- штукатуром — 42,5 тис. грн;
- муляром — 42,5 тис. грн.
Кого шукають роботодавці
Аналітики зауважують, що підприємці активно шукають продавців, водіїв та службовців, які готові приєднатися до Сил оборони. При цьому зарплати є різними, залежно від регіонів.
Наприклад, у Волинській та Львівській областях водії у середньому можуть заробляти 35 тис. грн, тоді як у Тернопільській пропозиції обмежуються 27,5 тис. грн.
У вакансіях для продавців зберігається практично така ж тенденція щодо зарплат:
- у Київській області їм готові платити 20,5 тис. грн;
- поряд у Житомирській — усього 14,2 тис. грн.
Нагадаємо, у парламенті пояснили, чи справді українці почали отримувати більші зарплати. Там зауважили: якщо перевести виплати у долари, то виявиться, що оплата праці значно знизилась.
Також ми розповідали, кому з українців платять найвищі зарплати. Так, на фоні війни та від'їзду кваліфікованих спеціалістів за кордон, роботодавцям довелося переглянути рівень виплат.
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