Робота у 2025 році — скільки хочуть заробляти українці

Українські банкноти у 500 та 1000 гривень. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Аналітики українського ринку праці з'ясували, якими вакансіями найчастіше цікавляться громадяни. Виявилося, що українці дізнавалися, які умови пропонують роботодавці різноробам, водіям, продавцям та пакувальникам.

У ТОП-7 вакансій, які найчастіше шукали українці, опинилися також вантажник, прибиральник та комірник, свідчать дані аналітичної служби OLX.

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Якщо говорити про вказані вище вакансії, то медіанна зарплатня становить:

у різнороба — 22,5 тис. грн;

у водія — 30 тис. грн.

Якщо влаштуватися на роботу продавцем, то щомісяця можна класти у свій гаманець трохи більше за 18 тис. грн. Пакувальники заробляють 18,5 тис. грн, вантажники — на одну тис. грн більше. Натомість прибиральникам та комірникам роботодавці готові давати 11 та 21 тис. грн відповідно.

Фото: OLX

При цьому на ринку праці є спеціалісти, які хочуть заробляти під 100 тис. грн, оскільки українці активно переглядали підхожі вакансії. Йдеться про:

службу в Силах оборони — медіанна зарплати 70,5 тис. грн;

роботу далекобійником — 50 тис. грн;

фасадником — 47,5 тис. грн;

плиточником — 46,8 тис. грн;

рихтувальником — 45 тис. грн;

штукатуром — 42,5 тис. грн;

муляром — 42,5 тис. грн.

Фото: OLX

Кого шукають роботодавці

Аналітики зауважують, що підприємці активно шукають продавців, водіїв та службовців, які готові приєднатися до Сил оборони. При цьому зарплати є різними, залежно від регіонів.

Наприклад, у Волинській та Львівській областях водії у середньому можуть заробляти 35 тис. грн, тоді як у Тернопільській пропозиції обмежуються 27,5 тис. грн.

У вакансіях для продавців зберігається практично така ж тенденція щодо зарплат:

у Київській області їм готові платити 20,5 тис. грн;

поряд у Житомирській — усього 14,2 тис. грн.

Нагадаємо, у парламенті пояснили, чи справді українці почали отримувати більші зарплати. Там зауважили: якщо перевести виплати у долари, то виявиться, що оплата праці значно знизилась.

Також ми розповідали, кому з українців платять найвищі зарплати. Так, на фоні війни та від'їзду кваліфікованих спеціалістів за кордон, роботодавцям довелося переглянути рівень виплат.