Зарплати вчителів можуть значно зрости — що пропонують профспілки

Грошові купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Український уряд закликали суттєво підвищити заробітну плату педагогічним працівникам з 2026 року. У рекомендаціях міститься прохання виконати законодавчі гарантії відповідно до статті 61 закону "Про освіту" та статті 48 Конституції України.

Про це йдеться у повідомленні Профспілки працівників освіти і науки України.

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Детальніше про пропозицію підвищити зарплати вчителів з 2026 року

Як пояснюють у профспілці, Міносвіти повинне врахувати відповідні пропозиції під час підготовки Бюджетної декларації на період 2026-2028 рр, що є базисом для подальшого формування проєкту головного кошторису країни.

Так, в одній із головних пропозицій профспілки йдеться про необхідність забезпечення норм, гарантованих статтею 61 закону "Про освіту". А саме — щодо розміру окладів педагогів та науковців зі встановленням розміру окладу:

педагогічних працівників найнижчої кваліфікаційної категорії на рівні трьох мінімальних зарплат з диференціацією залежно від кваліфікаційних категорій щонайменше на 10% вище;

науково-педагогічних працівників — на 25% більше.

Також просять привести розмір мінімальної зарплати до рівня, що дозволив би забезпечити достатній життєвий рівень для родини, куди входить достатнє харчування, одяг, житло. Тобто, йдеться про виконання гарантій статті 48 Конституції України.

У профспілці пояснили, що за міжнародними оцінками рівень мінімальної заробітної плати має становити 50% середньої зарплати у сферах економіки. Так, за прогнозними макроекономічними показниками, затвердженими урядовою постановою №780, рівень номінальної середньомісячної заробітної плати працівників на наступний рік закладений на рівні 28,19 тис. грн. З огляду на це, розмір мінімальної зарплати має становити не менше 14 тис. грн.

"Враховуючи складну економічну ситуацію в країні та негативний вплив на економіку внаслідок збройної агресії росії у Профспілці працівників освіти і науки, як можливий, компромісний варіант пропонують встановити з 1 січня 2026 року мінімальну заробітну плату не нижче фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб у сумі 11607 грн", — повідомляє портал.

Окрім того, Міносвіти закликали подбати про обсяги освітньої субвенції місцевим бюджетам на такому рівні, що дозволив би здійснювати своєчасну та в повному обсязі оплату праці педагогам.

Доплати до зарплат вчителів у 2025 році

Як відомо, з метою підтримки працівників освітньої сфери уряд запровадив новий проєкт допомоги у 2025 році, який реалізують у два етапи. Він передбачає доплати до заробітної плати. Так, з початку цього року усім педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти передбачена додаткова доплата у розмірі 1 тис. грн. Надбавку отримають:

шкільні психологи;

керівники гуртків;

вихователі груп подовженого дня.

Під час другого етапу, який стартує з вересня 2025 року, педагоги отримають додатково вже по 2 тис. грн.

Раніше ми розповідали, що в уряді дали рекомендації щодо оплати праці в дитячих дошкільних навчальних закладах. Зокрема, у Міносвіти застерегли від змін умов оплати роботи вихователів "заднім числом".

Також писали, що працівники у разі звільнення повинні отримати розрахункові виплати. У них має входити зарплата, вихідна допомога, компенсація за невикористані дні відпусток, додаткові гарантії.