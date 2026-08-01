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Главная Финансы Некоторым украинцам придется отказаться от старого паспорта: сколько стоит новый в августе

Некоторым украинцам придется отказаться от старого паспорта: сколько стоит новый в августе

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2026 09:55
Замена паспортов в Украине в августе: кому и за что придется платить за замену документа
Паспорта в форме ID-карты, отделение Паспортного сервиса, деньги в кошельке. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине законными считаются как старые паспорта-книжки, так и более современные ID-карты. Однако некоторым гражданам лучше избавиться от старых документов и оформить новые. В некоторых случаях такая замена является обязательной.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Государственной миграционной службы Украины.

Обмен старого паспорта на ID-карту

На сайте госструктуры указывается, что в законодательстве не прописаны четкие сроки действия паспортов гражданина Украины образца 1994 года. При этом населению разрешается менять такое удостоверение на ID-карту, если у владельца есть такое желание.

Также обмен на ID-карту происходит в случаях, когда возникает необходимость заменить паспорт-книжечку 1994 года. Такими случаями могут быть:

  • утеря;
  • кража;
  • повреждение;
  • изменение фамилии или других данных владельца документа.

"Кроме того, паспорт-книжечка обменивается на ID-карту, если владелец не вклеил фотографию в паспорт в течение одного месяца после достижения 25 или 45 лет", — пояснили в Государственной миграционной службе.

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Сколько стоит замена паспорта

Стандартная процедура предусматривает, что изготовление ID-карты займет 20 рабочих дней. За изготовление документа взимается административный сбор — 618 гривен. Эта сумма состоит из:

  • административной услуги — 126 гривен;
  • стоимости бланка — 492 гривны.

Если документ в форме карты нужен срочно, владелец может получить его через 7 рабочих дней. Это обойдется в 988 гривен:

  • 496 гривен — за административную услугу;
  • 492 гривны — за бланк.

Отдельно в каждом случае оплачиваются услуги государственного предприятия, на котором изготавливают документы. Речь идет о сумме в 650 гривен. Таким образом, общая сумма при срочном оформлении может составить 1638 гривен.

Как поясняли Новини.LIVE, ID-карты украинцев защищены кодами ПАК-1 и ПАК-2. Если забыть их комбинацию, документ полностью заблокируют. Но даже после этого ID-карта будет работать, хотя и с некоторыми нюансами.

Еще Новини.LIVE писали о штрафах за просроченные паспорта. Санкции грозят гражданам, которые не заменили фотографию в своих документах. Делать это нужно по достижении 25- и 45-летнего возраста.

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Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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