Оформление ID-паспорта на льготных условиях в 2026 году: кто из украинцев получит

Обложка украинского паспорта. Фото: Новини.LIVE

Услуга по оформлению ID-карты не всегда является платной для украинцев. Так, некоторым гражданам предоставляются льготы. Это означает, что они могут получить документ бесплатно или со значительной скидкой.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную миграционную службу.

Кому выдают ID-карту бесплатно

За оформление удостоверения личности не платят:

украинцы, которым исполнилось 14 лет и которые оформляют паспорт впервые;

граждане, которые находились в местах лишения свободы в результате вооруженной агрессии РФ против Украины или в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в соответствии с Законом Украины.

Скидка предоставляется, если человек в течение года с момента освобождения подаст заявление и документ, подтверждающий соответствующий факт.

Кроме того, местные громады могут покрыть часть расходов на оформление или обмен документов за счет денег из местных бюджетов.

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Дополнительные льготы

Льготными условиями можно воспользоваться при оформлении или замене документов. Льготы распространяются и на тех граждан, которые потеряли паспорт или у которых документы были похищены.

Однако о наличии местных программ компенсации расходов украинцам нужно узнавать заранее. Как пояснили в Миграционной службе, такая поддержка зависит от решений органов местного самоуправления. Сами программы финансируются за счет средств общин.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцев штрафуют за не обновленные фотографии в паспортах. Дело в том, что новую фотографию нужно вклеивать по достижении 25 и 45 лет, иначе документ будет считаться недействительным. За это нарушение придется заплатить до 51 гривны штрафа.

Еще Новини.LIVE писали, сколько стоит получить польский паспорт. Так, цена зависит от категории получателя. Взрослые граждане платят за документ 140 злотых (1 700 гривен).