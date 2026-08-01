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Головна Фінанси Деяким українцям доведеться відмовитися від старого паспорта: скільки коштує новий у серпні

Деяким українцям доведеться відмовитися від старого паспорта: скільки коштує новий у серпні

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2026 09:55
Обмін паспортів в Україні у серпі: кому й через що доведеться платити за заміну документа
Паспорти у формі ID-картки, відділення Паспортного сервісу, гроші в гаманці. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні законними вважаються як старі паспорти-книжечки, так і більш сучасні ID-картки. Однак деяким громадянам краще позбутися своїх старих документів та оформити нові. У деяких випадках такий обмін є обов’язковим.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Державної міграційної служби України

Обмін старого паспорта на ID-картку

На сайті держструктури вказується, що у законодавстві не прописані чіткі терміни дії паспортів громадянина України зразка 1994 року. Та при цьому населенню дозволяють змінювати таке посвідчення на ID-картку. Якщо власник має таке бажання. 

Також обмін на ID-картку відбувається у випадках, коли виникає необхідність замінити паспорт-книжечку 1994 року. Такими випадками можуть бути:

  • втрата;
  • крадіжка;
  • псування;
  • зміна прізвища або інших даних власника документа.

"Крім того, паспорт-книжечка обмінюється на ID-картку, якщо власник не вклеїв фото в паспорт протягом одного місяця після досягнення 25 або 45 років", — пояснили у Державній міграційній службі. 

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Стандартна процедура передбачає, що ID-картку виготовлятимуть 20 робочих днів. За виготовлення документа стягується адміністративний збір — це 618 гривень. Ця сума складається з: 

  • адміністративної послуги — 126 гривень.
  • вартоті бланка — 492 гривні.

У разі, якщо документ у формі картки потрібен терміново, власник може отримати його через 7 робочих днів. Це коштуватиме 988 гривень: 

  • 496 гривень — за адміністративну послугу;
  • 492 гривні — за бланк.

Окремо у кожному випадку оплачуються сервісні послуги державного підприємства, на якому виготовляють документи. Йдеться про суму у 650 гривень. Отже загальна сума при терміновому оформленні може сягнути 1638 гривень.

Як пояснювали Новини.LIVE, ID-картки українців захищені кодами ПАК-1 та ПАК-2. Якщо забути їхню комбінацію, то документ повністю заблокують. Та навіть після цього ID-картка працюватиме, хоча й з певними нюансами.

Ще Новини.LIVE писали про штрафи за прострочені паспорти. Санкції загрожують громадянам, які не переклеїли фотокартку у своїх документах. Робити це потрібно з настанням 25 та 45-річного віку. 

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Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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