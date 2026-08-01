Обмін паспортів в Україні у серпі: кому й через що доведеться платити за заміну документа

Деяким українцям доведеться відмовитися від старого паспорта: скільки коштує новий у серпні
В Україні законними вважаються як старі паспорти-книжечки, так і більш сучасні ID-картки. Однак деяким громадянам краще позбутися своїх старих документів та оформити нові. У деяких випадках такий обмін є обов’язковим.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Державної міграційної служби України.
Обмін старого паспорта на ID-картку
На сайті держструктури вказується, що у законодавстві не прописані чіткі терміни дії паспортів громадянина України зразка 1994 року. Та при цьому населенню дозволяють змінювати таке посвідчення на ID-картку. Якщо власник має таке бажання.
Також обмін на ID-картку відбувається у випадках, коли виникає необхідність замінити паспорт-книжечку 1994 року. Такими випадками можуть бути:
- втрата;
- крадіжка;
- псування;
- зміна прізвища або інших даних власника документа.
"Крім того, паспорт-книжечка обмінюється на ID-картку, якщо власник не вклеїв фото в паспорт протягом одного місяця після досягнення 25 або 45 років", — пояснили у Державній міграційній службі.
Скільки коштує заміна паспорта
Стандартна процедура передбачає, що ID-картку виготовлятимуть 20 робочих днів. За виготовлення документа стягується адміністративний збір — це 618 гривень. Ця сума складається з:
- адміністративної послуги — 126 гривень.
- вартоті бланка — 492 гривні.
У разі, якщо документ у формі картки потрібен терміново, власник може отримати його через 7 робочих днів. Це коштуватиме 988 гривень:
- 496 гривень — за адміністративну послугу;
- 492 гривні — за бланк.
Окремо у кожному випадку оплачуються сервісні послуги державного підприємства, на якому виготовляють документи. Йдеться про суму у 650 гривень. Отже загальна сума при терміновому оформленні може сягнути 1638 гривень.
Як пояснювали Новини.LIVE, ID-картки українців захищені кодами ПАК-1 та ПАК-2. Якщо забути їхню комбінацію, то документ повністю заблокують. Та навіть після цього ID-картка працюватиме, хоча й з певними нюансами.
Ще Новини.LIVE писали про штрафи за прострочені паспорти. Санкції загрожують громадянам, які не переклеїли фотокартку у своїх документах. Робити це потрібно з настанням 25 та 45-річного віку.