Ребенок с инвалидностью. Фото: magnific.com

Семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, могут получать ежемесячное государственное пособие и надбавку на уход. В 2026 году сумма зависит от возраста ребенка и установленной подгруппы, а с 2027 года правила расчета изменятся. При этом бессрочное заключение ЛКК не нужно обновлять только из-за переезда в другой город.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на На пенсии.

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Какие выплаты полагаются семьям с детьми с инвалидностью

Родители и законные представители детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет имеют право на государственную социальную помощь. Помимо основной выплаты, при определенных условиях семья может получать надбавку на уход. Ее размер зависит от возраста ребенка и установленной подгруппы инвалидности.

В 2026 году надбавка на уход за ребенком с инвалидностью подгруппы А составляет 200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста. С учетом показателей, установленных государственным бюджетом, это:

5 634 грн в месяц — для детей в возрасте до 6 лет;

7 024 грн в месяц — для детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Для других детей с инвалидностью, которым медицински подтверждена потребность в уходе, надбавка составляет 50% соответствующего прожиточного минимума. Поэтому родителям важно проверить, правильно ли определена подгруппа и учтены ли все основания для назначения дополнительных средств.

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С 1 января 2027 года в Украине изменится порядок расчета государственной социальной помощи людям с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью. Вместо привязки к прожиточному минимуму будет использоваться базовая величина, которая будет устанавливаться в государственном бюджете.

На 2027 год она определена на уровне 4 000 грн. Соответственно, основная государственная помощь на ребенка с инвалидностью составит 200% базовой величины, то есть 8 000 грн в месяц.

Отдельно предусмотрена надбавка на уход:

8 000 грн — для ребенка с инвалидностью подгруппы А;

4 000 грн — для других детей с инвалидностью, если ЛКК подтвердила необходимость постоянного ухода.

Таким образом, с 2027 года семья, воспитывающая ребенка с инвалидностью подгруппы А, сможет получать в общей сложности 16 000 грн ежемесячно. Для других детей с инвалидностью, которым установлена потребность в уходе, общая сумма основного пособия и надбавки составит 12 000 грн.

Перерасчет надбавок на уход, назначенных до вступления в силу новых правил, предусмотрен автоматически. То есть повторно обращаться только из-за изменения размера выплаты не нужно.

Нужно ли обновлять документы для получения денег

Особое внимание родителям следует уделить срокам действия медицинских документов. Ведь заключение ЛКК о необходимости постоянного постороннего ухода и медицинское заключение об инвалидности ребенка — это разные документы.

Согласно разъяснению Минздрава, заключение по форме №080-4/о для людей, которым инвалидность установлена бессрочно, также выдается бессрочно. Если инвалидность установлена на определенный период, документ оформляется на срок не дольше периода инвалидности, но не менее чем на 12 месяцев.

В то же время государственную социальную помощь ребенку назначают на срок, указанный именно в медицинском заключении об инвалидности. Поэтому бессрочная справка о необходимости ухода не отменяет необходимости следить за сроком действия документа, подтверждающего инвалидность.

Если после переезда в другой город врачи требуют повторно проходить ЛКК каждые шесть месяцев, родителям следует сначала обратиться к руководителю медицинского учреждения. В письменном заявлении необходимо попросить объяснить, почему предыдущее заключение не признают и на каком основании требуют нового осмотра.

Если медицинское учреждение не предоставляет обоснованного ответа, можно обратиться в областной департамент здравоохранения. К обращению следует приложить копию предыдущего заключения и документа об установлении инвалидности.

Куда обращаться для оформления помощи

Назначением и выплатой государственной социальной помощи детям с инвалидностью и надбавки на уход занимается Пенсионный фонд Украины. Подать документы можно в сервисный центр ПФУ, через ЦНАП или уполномоченное должностное лицо местного совета.

Для оформления выплат обычно требуются:

заявление о назначении государственной социальной помощи;

паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика заявителя;

свидетельство о рождении ребенка;

медицинское заключение об инвалидности ребенка;

справка с места обучения с указанием нахождения или не нахождения на полном государственном содержании;

заключение ЛКК о необходимости постоянного постороннего ухода, если он требуется для конкретного вида помощи.

Если семья уже получает выплаты, но после переезда возникли требования повторно подать медицинские документы, следует обратиться в ПФУ с письменным заявлением. В нем нужно попросить разъяснить, какие именно документы необходимо обновить, на какой срок их выдают и повлияет ли отсутствие нового заключения на продолжение выплат.

Справка о статусе внутренне перемещенного лица подтверждает факт переезда, но не заменяет медицинские документы. В то же время смена города проживания сама по себе не означает, что бессрочное заключение ЛКК теряет силу.

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