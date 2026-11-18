Дитина з інвалідністю. Фото: magnific.com

Родини, які виховують дітей з інвалідністю, можуть отримувати щомісячну державну допомогу та надбавку на догляд. У 2026 році сума залежить від віку дитини й установленої підгрупи, а з 2027-го правила розрахунку зміняться. Водночас безстроковий висновок ЛКК не потрібно поновлювати лише через переїзд до іншого міста.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на "На пенсії".

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Які виплати належать родинам із дітьми з інвалідністю

Батьки та законні представники дітей з інвалідністю віком до 18 років мають право на державну соціальну допомогу. Крім основної виплати, за певних умов родина може отримувати надбавку на догляд. Її розмір залежить від віку дитини та встановленої підгрупи інвалідності.

У 2026 році надбавка на догляд для дитини з інвалідністю підгрупи А становить 200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку. З урахуванням показників, установлених державним бюджетом, це:

5 634 грн на місяць — для дітей віком до 6 років;

7 024 грн на місяць — для дітей віком від 6 до 18 років.

Для інших дітей з інвалідністю, яким медично підтверджено потребу в догляді, надбавка становить 50% відповідного прожиткового мінімуму. Тому батькам важливо перевірити, чи правильно визначено підгрупу та чи враховано всі підстави для призначення додаткових коштів.

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На скільки збільшать допомогу з 2027 року

З 1 січня 2027 року в Україні зміниться порядок розрахунку державної соціальної допомоги людям з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Замість прив'язки до прожиткового мінімуму використовуватимуть базову величину, яку встановлюватимуть у державному бюджеті.

На 2027 рік її визначили на рівні 4 000 грн. Відповідно, основна державна допомога на дитину з інвалідністю становитиме 200% базової величини, тобто 8 000 грн на місяць.

Окремо передбачили надбавку на догляд:

8 000 грн — для дитини з інвалідністю підгрупи А;

4 000 грн — для іншої дитини з інвалідністю, якщо ЛКК підтвердила потребу в постійному догляді.

Таким чином, із 2027 року родина, яка виховує дитину з інвалідністю підгрупи А, зможе отримувати загалом 16 000 грн щомісяця. Для інших дітей з інвалідністю, яким встановлено потребу в догляді, загальна сума основної допомоги та надбавки становитиме 12 000 грн.

Перерахунок надбавок на догляд, призначених до набрання чинності новими правилами, передбачений автоматично. Тобто повторно звертатися лише через зміну розміру виплати не потрібно.

Чи потрібно поновлювати документи для отримання грошей

Окрему увагу батькам варто приділити строкам дії медичних документів. Адже висновок ЛКК про потребу в постійному сторонньому догляді та медичний висновок про інвалідність дитини — це різні документи.

За роз'ясненням МОЗ, висновок за формою №080-4/о для людей, яким інвалідність встановлено безстроково, також видається безстроково. Якщо інвалідність установлена на певний період, документ оформлюють на строк не довше за період інвалідності, але не менше ніж на 12 місяців.

Водночас державну соціальну допомогу дитині призначають на строк, зазначений саме в медичному висновку про інвалідність. Тому безстрокова довідка про потребу в догляді не скасовує необхідності стежити за строком дії документа, який підтверджує інвалідність.

Якщо після переїзду до іншого міста лікарі вимагають повторно проходити ЛКК кожні шість місяців, батькам варто спочатку звернутися до керівника медичного закладу. У письмовій заяві потрібно попросити пояснити, чому попередній висновок не визнають і на якій підставі вимагають новий огляд.

Якщо медична установа не надає обґрунтованої відповіді, можна звернутися до обласного департаменту охорони здоров'я. До звернення варто додати копію попереднього висновку та документа про встановлення інвалідності.

Куди звертатися для оформлення допомоги

Призначенням і виплатою державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю та надбавки на догляд займається Пенсійний фонд України. Подати документи можна до сервісного центру ПФУ, через ЦНАП або уповноважену посадову особу місцевої ради.

Для оформлення виплат зазвичай потрібні:

заява про призначення державної соціальної допомоги;

паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника;

свідоцтво про народження дитини;

медичний висновок про інвалідність дитини;

довідка з місця навчання із зазначенням перебування або неперебування на повному державному утриманні;

висновок ЛКК про потребу в постійному сторонньому догляді, якщо він необхідний для конкретного виду допомоги.

Якщо родина вже отримує виплати, але після переїзду виникли вимоги повторно подавати медичні документи, варто звернутися до ПФУ із письмовою заявою. У ній потрібно попросити пояснити, які саме документи необхідно оновити, на який строк їх видають і чи вплине відсутність нового висновку на продовження виплат.

Довідка внутрішньо переміщеної особи підтверджує факт переїзду, але не замінює медичних документів. Водночас зміна міста проживання сама по собі не означає, що безстроковий висновок ЛКК втрачає чинність.

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