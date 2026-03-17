Некоторых украинцев могут лишить права на пенсию с 1 апреля

Пожилые люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Украинские пенсионеры, проживающие за пределами страны, на оккупированных территориях, или, те, которые выехали оттуда, могут с 1 апреля 2026 года потерять право на пенсии. Для сохранения выплат они должны отчитаться перед государством о важной информации.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на одно из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Реклама

Читайте также:

Что пенсионерам надо успеть сделать до 1 апреля

Согласно правилам нового правительственного постановления №126, гражданам для дальнейшего получения выплат нужно будет обязательно передать органам Пенсионного фонда информацию с подтверждением об отсутствии получения выплат от России.

Постановление касается тех украинцев, которые в конце прошлого года прошли процедуру идентификации личности, однако не выполнили требование перед государством о том, что не имеют пенсий или ежемесячного пожизненного денежного содержания от российских органов пенсионного обеспечения.

Отсутствие представления такой информации до 1 апреля 2026 года может грозить прекращением начисления выплат.

Как подтвердить отсутствие выплат от РФ

По информации Пенсионного фонда, предусматриваются несколько способов для представления нужных данных. Это можно сделать в дистанционном режиме:

С помощью портала ПФУ. Там в личном кабинете в разделе "Дистанционное информирование" достаточно лишь поставить отметку в пункте "Не получаю пенсию в другом государстве, в частности, от органов пенсионного обеспечения российской федерации". Путем видеоидентификации. Гражданину нужно ответить на вопрос специалиста ПФУ. Ответ зафиксируют в решении по итогу видеосвязи. Лично в любом отделении Пенсионного фонда. Это можно сделать, в частности, во время процедуры подачи заявления об оформлении, перерасчете или восстановлении пенсии, проставив специальную отметку в бланке.

Что нужно знать о физической идентификации пенсионеров

Согласно действующим правилам, в 2026 году существует требование для всех пенсионеров по плановой физической идентификации для подтверждения права на выплаты от ПФУ.

Гражданам, которые выехали за границу или до сих пор находятся на оккупированных территориях, необходимо ежегодно проходить видеоидентификацию для продолжения получения пенсии. Такую процедуру разрешается проходить онлайн через видеозвонок, предварительно подав запрос на сайте ПФУ.

Во время самой видеоконференции специалисты ПФУ должны подтвердить личность для проверки законности начисления пенсии.

