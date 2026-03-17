Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Деяких українців можуть позбавити права на пенсію з 1 квітня

Деяких українців можуть позбавити права на пенсію з 1 квітня

Ua ru
Дата публікації: 17 березня 2026 06:10
Деяких українців можуть позбавити права на пенсію з 1 квітня
Люди похилого віку у Києві. Фото: Новини.LIVE

Українські пенсіонери, які мешкають за межами країни, на окупованих територіях, або, які виїхали звідти, можуть з 1 квітня 2026 року втратити право на пенсії. Для збереження виплат вони повинні відзвітувати перед державою про важливу інформацію.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на одне з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

Реклама
Згідно з правилами нової урядової постанови №126, громадянам для подальшого отримання виплат потрібно буде обов'язково передати органам Пенсійному фонду інформацію з підтвердженням про відсутність отримання виплат від Росії.

Постанова стосується тих українців, які наприкінці минулого року пройшли процедуру ідентифікації особи, однак не виконали вимогу перед державою про те, що не мають пенсій або щомісячного довічного грошового утримання від російських органів пенсійного забезпечення.

Відсутність подання такої інформації до 1 квітня 2026 року може загрожувати припиненням нарахування виплат.

Як підтвердити відсутність виплат від РФ

За інформацією Пенсійного фонду, передбачаються кілька способів для подання потрібних даних. Це можна зробити у дистанційному режимі:

  1. За допомогою порталу ПФУ. Там в особистому кабінеті у розділі "Дистанційне інформування" достатньо лише поставити позначку у пункті "Не отримую пенсію в іншій державі, зокрема, від органів пенсійного забезпечення російської федерації".
  2. Шляхом відеоідентифікації. Громадянину потрібно відповісти на запитання фахівця ПФУ. Відповідь зафіксують у рішенні за підсумком відеозв'язку.
  3. Особисто у будь-якому відділенні Пенсійного фонду. Це можна зробити, зокрема, під час процедури подання заяви про оформлення, перерахунок або відновлення пенсії, проставивши спеціальну позначку у бланку.

Що треба знати про фізичну ідентифікацію пенсіонерів

Згідно з чинними правилами, у 2026 році діє вимога для всіх пенсіонерів щодо планової фізичної ідентифікації для підтвердження права на виплати від ПФУ.

Громадянам, які виїхали за кордон або досі перебувають на окупованих територіях, необхідно щорічно проходити відеоідентифікацію для продовження отримання пенсії. Таку процедуру дозволяється проходити онлайн через відеодзвінок, попередньо подавши запит на сайті ПФУ.

Під час самої відеоконференції фахівці ПФУ мають підтвердити особу для перевірки законності нарахування пенсії.

Раніше повідомлялося, що в Україні громадяни можуть отримувати різноманітні доплати та надбавки. Зокрема, цього року деяким українцям гарантують додаткову суму у 2 600 грн. 

Ще ми писали, що деякі категорії громадян можуть отримати від держави підвищений розмір мінімальної пенсійної виплати. Цього року для низки осіб сума зросла до 7,8 тис. грн.  

виплати пенсії ПФУ гроші пенсіонери
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації