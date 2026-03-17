Деяких українців можуть позбавити права на пенсію з 1 квітня

Люди похилого віку у Києві.

Українські пенсіонери, які мешкають за межами країни, на окупованих територіях, або, які виїхали звідти, можуть з 1 квітня 2026 року втратити право на пенсії. Для збереження виплат вони повинні відзвітувати перед державою про важливу інформацію.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на одне з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

Читайте також:

Що пенсіонерам треба встигнути зробити до 1 квітня

Згідно з правилами нової урядової постанови №126, громадянам для подальшого отримання виплат потрібно буде обов'язково передати органам Пенсійному фонду інформацію з підтвердженням про відсутність отримання виплат від Росії.

Постанова стосується тих українців, які наприкінці минулого року пройшли процедуру ідентифікації особи, однак не виконали вимогу перед державою про те, що не мають пенсій або щомісячного довічного грошового утримання від російських органів пенсійного забезпечення.

Відсутність подання такої інформації до 1 квітня 2026 року може загрожувати припиненням нарахування виплат.

Як підтвердити відсутність виплат від РФ

За інформацією Пенсійного фонду, передбачаються кілька способів для подання потрібних даних. Це можна зробити у дистанційному режимі:

За допомогою порталу ПФУ. Там в особистому кабінеті у розділі "Дистанційне інформування" достатньо лише поставити позначку у пункті "Не отримую пенсію в іншій державі, зокрема, від органів пенсійного забезпечення російської федерації". Шляхом відеоідентифікації. Громадянину потрібно відповісти на запитання фахівця ПФУ. Відповідь зафіксують у рішенні за підсумком відеозв'язку. Особисто у будь-якому відділенні Пенсійного фонду. Це можна зробити, зокрема, під час процедури подання заяви про оформлення, перерахунок або відновлення пенсії, проставивши спеціальну позначку у бланку.

Що треба знати про фізичну ідентифікацію пенсіонерів

Згідно з чинними правилами, у 2026 році діє вимога для всіх пенсіонерів щодо планової фізичної ідентифікації для підтвердження права на виплати від ПФУ.

Громадянам, які виїхали за кордон або досі перебувають на окупованих територіях, необхідно щорічно проходити відеоідентифікацію для продовження отримання пенсії. Таку процедуру дозволяється проходити онлайн через відеодзвінок, попередньо подавши запит на сайті ПФУ.

Під час самої відеоконференції фахівці ПФУ мають підтвердити особу для перевірки законності нарахування пенсії.

Раніше повідомлялося, що в Україні громадяни можуть отримувати різноманітні доплати та надбавки. Зокрема, цього року деяким українцям гарантують додаткову суму у 2 600 грн.

Ще ми писали, що деякі категорії громадян можуть отримати від держави підвищений розмір мінімальної пенсійної виплати. Цього року для низки осіб сума зросла до 7,8 тис. грн.