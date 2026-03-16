Надбавки к пенсиям от 300 до 2 600 грн — кто имеет право

Дата публикации 16 марта 2026 06:10
Пожилая женщина, деньги. Фото: Новини.LIVE

В Украине законодательством предусмотрен ряд доплат и надбавок, которые могут существенно увеличить общие суммы пенсионных выплат граждан. В частности, в 2026 году некоторые гарантированные надбавки выросли за счет повышения прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, и теперь некоторые могут получить дополнительно до 2 600 грн.

О том, какие существуют набавки и доплаты, рассказывает редакция Новини.LIVE.

Актуальные виды надбавок и доплат в 2026 году

  • Надбавка к пенсии "за возраст" с 70 лет

В этом году у ряда граждан сохранилось право претендовать на возрастные надбавки. Такую инициативу для пожилых людей, которым исполнилось 70, 75 и 80 лет, ввел президент несколько лет назад, а их размер пересматривали только один раз.

Пенсионный фонд автоматически начисляет для каждой возрастной категории такие суммы:

  • для лиц, которым исполнилось 70 лет, и до 75-летнего возраста — 300 грн;
  • для лиц, достигших 75 лет, и до 80-летнего возраста — 456 грн;
  • для лиц, которым исполнилось более 80 лет — 570 грн.

Важное условие: пенсия по возрасту не превышает сумму 10,34 тыс. грн.

  • Надбавка для одиноких пенсионеров в 40%

Некоторым пенсионерам, которым необходим постоянный посторонний уход, предусматривается доплата в размере 40% от уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В этом году показатель вырос, а потому сумма надбавки увеличилась до 1038 грн.

Чтобы получить надбавку, необходимо обратиться за заключением о необходимости в уходе к врачам, а дальше в Пенсионный фонд. Также среди других условий, дающих право на доплату:

  • возраст человека превышает 80 лет;
  • гражданин проживает самостоятельно.

Для получения надбавки нужно получать пенсию по возрасту, а не по инвалидности.

  • Доплата к пенсии за проживание в определенных зонах

Государство продолжает предоставлять доплату гражданам, проживающим в зоне радиоактивного загрязнения. Такое право предоставлено при условии:

  • проживания на территориях обязательного/добровольного отселения на 26 апреля 1986 года, с 26 апреля 1986-го до января 1993 года;
  • наличие статуса лица, пострадавшего из-за аварии на ЧАЭС.

В 2026 году размер надбавки равен одному прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность, то есть 2595 грн.

  • Надбавка к пенсии за донорство

Почетные доноры Украины могут получать надбавку к пенсиям в сумме 10% от прожиточного минимума. В 2026-м он повысился до 3 209 грн, поэтому размер надбавки составляет 321 грн.

Суммы предусмотрены тем, кто безвозмездно осуществил донацию крови совокупно в 40 максимально допустимых доз/плазмы крови в 60 максимально допустимых доз.

  • Надбавки к пенсиям за нетрудоспособных членов

Некоторым пенсионерам предоставлено право на надбавки за детей. Дополнительные средства начисляют тем, кто сам воспитывает несовершеннолетних детей. Надбавки предоставляют за каждого ребенка до достижения 18-летия.

Важным условием для дополнительной выплаты является получение пенсии по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет, отсутствие работы.

Также дополнительную доплату предоставляют военным пенсионерам, которые содержат нетрудоспособных членов семьи. В 2026 году доплата к пенсии составляет 1,29 тыс. грн.

Что еще стоит знать об увеличении пенсий

Весной в Украине провели традиционное автоматическое повышение пенсий для большинства пенсионеров. Базовые суммы проиндексировали на 12,1%.

В среднем размер пенсии вырос на 568 грн, а военной — на 1 539 грн.

В то же время, сумма повышения для каждого конкретного гражданина зависела от основного размера пенсии, количества стажа и составляла не менее 100 грн, а больше всего — 2 595 грн.

Ранее мы сообщали, что пенсионеры должны пройти идентификацию до конца марта этого года. В ПФУ объяснили, что необходимо сделать для сохранения права на выплаты.

Еще мы писали, что некоторым категориям украинских граждан можно получить от государства повышенную сумму минимальной пенсии. В 2026 году размер повысился до 7,8 тыс. грн.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
