Надбавки к пенсиям от 300 до 2 600 грн — кто имеет право
В Украине законодательством предусмотрен ряд доплат и надбавок, которые могут существенно увеличить общие суммы пенсионных выплат граждан. В частности, в 2026 году некоторые гарантированные надбавки выросли за счет повышения прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, и теперь некоторые могут получить дополнительно до 2 600 грн.
О том, какие существуют набавки и доплаты, рассказывает редакция Новини.LIVE.
Актуальные виды надбавок и доплат в 2026 году
- Надбавка к пенсии "за возраст" с 70 лет
В этом году у ряда граждан сохранилось право претендовать на возрастные надбавки. Такую инициативу для пожилых людей, которым исполнилось 70, 75 и 80 лет, ввел президент несколько лет назад, а их размер пересматривали только один раз.
Пенсионный фонд автоматически начисляет для каждой возрастной категории такие суммы:
- для лиц, которым исполнилось 70 лет, и до 75-летнего возраста — 300 грн;
- для лиц, достигших 75 лет, и до 80-летнего возраста — 456 грн;
- для лиц, которым исполнилось более 80 лет — 570 грн.
Важное условие: пенсия по возрасту не превышает сумму 10,34 тыс. грн.
- Надбавка для одиноких пенсионеров в 40%
Некоторым пенсионерам, которым необходим постоянный посторонний уход, предусматривается доплата в размере 40% от уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В этом году показатель вырос, а потому сумма надбавки увеличилась до 1038 грн.
Чтобы получить надбавку, необходимо обратиться за заключением о необходимости в уходе к врачам, а дальше в Пенсионный фонд. Также среди других условий, дающих право на доплату:
- возраст человека превышает 80 лет;
- гражданин проживает самостоятельно.
Для получения надбавки нужно получать пенсию по возрасту, а не по инвалидности.
- Доплата к пенсии за проживание в определенных зонах
Государство продолжает предоставлять доплату гражданам, проживающим в зоне радиоактивного загрязнения. Такое право предоставлено при условии:
- проживания на территориях обязательного/добровольного отселения на 26 апреля 1986 года, с 26 апреля 1986-го до января 1993 года;
- наличие статуса лица, пострадавшего из-за аварии на ЧАЭС.
В 2026 году размер надбавки равен одному прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность, то есть 2595 грн.
- Надбавка к пенсии за донорство
Почетные доноры Украины могут получать надбавку к пенсиям в сумме 10% от прожиточного минимума. В 2026-м он повысился до 3 209 грн, поэтому размер надбавки составляет 321 грн.
Суммы предусмотрены тем, кто безвозмездно осуществил донацию крови совокупно в 40 максимально допустимых доз/плазмы крови в 60 максимально допустимых доз.
- Надбавки к пенсиям за нетрудоспособных членов
Некоторым пенсионерам предоставлено право на надбавки за детей. Дополнительные средства начисляют тем, кто сам воспитывает несовершеннолетних детей. Надбавки предоставляют за каждого ребенка до достижения 18-летия.
Важным условием для дополнительной выплаты является получение пенсии по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет, отсутствие работы.
Также дополнительную доплату предоставляют военным пенсионерам, которые содержат нетрудоспособных членов семьи. В 2026 году доплата к пенсии составляет 1,29 тыс. грн.
Что еще стоит знать об увеличении пенсий
Весной в Украине провели традиционное автоматическое повышение пенсий для большинства пенсионеров. Базовые суммы проиндексировали на 12,1%.
В среднем размер пенсии вырос на 568 грн, а военной — на 1 539 грн.
В то же время, сумма повышения для каждого конкретного гражданина зависела от основного размера пенсии, количества стажа и составляла не менее 100 грн, а больше всего — 2 595 грн.
