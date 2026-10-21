Жінка тримає в руках картку Ощадбанку та гроші. Фото: Новини.LIVE

Власники деяких карток "Ощадбанку" можуть отримати знижки до 50% за послуги з перевезення, а максимальна сума виплати може сягати 500 грн. Відповідні винагороди будуть доступні за дотримання правил акційної програми до 31 грудня 2026 року.

Про те, для кого передбачені знижки від банку, розповідають Новини.LIVE.

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Кому в Ощадбанку доступна знижка до 500 грн

Державний банк та міжнародна платіжна система Visa реалізують спільну програму, у рамках якої клієнти зможуть отримати 50% знижки у мобільному застосунку Bolt на послуги поїздок до або з аеропортів та залізничних вокзалів.

Такі знижки доступні у разі оплати відповідних поїздок активними картками Visa Infinite, емітованими Ощадбанком, доданими у застосунок партнера цієї програми.

За умовами акції, клієнти можуть отримати максимальний розмір знижки за одну поїздку у 10 євро (гривневий еквівалент — близько 500 грн).

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Відповідні правила стосуються поїздок в таксі Bolt до або з таких аеропортів/залізничних вокзалів:

Польща — Варшава, Краків, Гданськ, Гдиня, Вроцлав, Познань, Холм, Лодзь, Люблін, Катовіце; Чехія — Прага, Брно, Пльзень, Острава, Чеське Будейовіце, Ліберець, Оломоуць, Пардубіце; Словаччина — Братислава, Кошице, Банська Бистриця, Пряшів, Нітра, Трнава, Жиліна, Тренчин; Румунія — Бухарест, Клуж-Напока, Сучава, Ясси, Сібіу, Тімішоара, Крайова, Брашов, Констанца, Пітешті, Плоєшті.

Як через Ощадбанк оформити знижки на поїздки

Клієнти, які хочуть долучитися до акційної програми, мають дотриматися кількох рекомендацій. А саме:

Оформити карту Visa Infinite від Ощадбанку (за відсутності);

Розрахуватися за поїздку такою карткою;

Оплата має бути здійснена у застосунку Bolt.

Як пояснили у банку, знижка спрацює в автоматичному режимі. Важливо те, що не потрібна окрема реєстрація або промокод, а вигода доступна лише за умови розрахунку за відповідну поїздку активною карткою Visa Infinite від Ощадбанку.

При цьому перелік міст, аеропортів та вокзалів можуть змінюватись. З огляду на це, перед тим, як скористатись відповідною пропозицією, варто уточнити актуальну інформацію у застосунку чи в правилах акційної програми.

Очікується, що програма знижок буде діяти до кінця 2026 року включно або до часу вичерпання бюджету.

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