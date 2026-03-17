Нафтогаз изменил правила расчета за газ: что надо знать

Коммунальные квитанции, деньги и калькулятор на смартфоне. Фото: Новини.LIVE

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" изменились правила расчета за природный газ. Теперь клиентам для оплаты за потребленное голубое топливо необходимо использовать новые реквизиты, независимо от выбранного для этого способа.

Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза в соцсети Facebook, передают Новини.LIVE.

Читайте также:

Какие теперь реквизиты для оплаты в Нафтогазе

Как отметили в газоснабжающей компании, в марте клиенты должны осуществлять оплату за природный газ, учитывая обновленные реквизиты. Новые данные будут указаны в коммунальных квитанциях.

"Мы изменили реквизиты для оплаты за газ. Если вы платите по реквизитам в приложении своего банка, перед оплатой проверьте, обновились ли данные... Перешлите этот пост родителям или близким, чтобы они тоже знали об изменениях", — отмечается в сообщении.

Речь идет о таких актуальных реквизитах для оплаты за газ:

ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины";

ЕГРПОУ 40121452;

Р/р UA723204780000026006000255925;

МФО 320478;

АБ "УКРГАЗБАНК".

Нюансы расчета по новым реквизитам через разные каналы

По данным компании, граждане не должны волноваться о факте обновления реквизитов, если делают оплату через приложение "Куб", личный кабинет, а также по электронным и бумажным платежкам за март, ведь данные изменятся автоматически.

Кроме того, обновятся реквизиты в автоматическом режиме для всех банковских учреждений, которые являются партнерами Нафтогаза, поэтому предоставлять новые данные клиентам не нужно.

В случае оплаты по реквизитам в приложении своего банка, перед оплатой нужно просто проверить, обновилась ли информация. Также обязательно необходимо указать в назначении платежа номер своего лицевого счета. Благодаря этому платеж быстрее и корректно зачислится на баланс.

Если клиенты оплатили счет по старым реквизитам, в компании советуют не волноваться, ведь средства все равно будут зачислены. Однако следующие платежи просят осуществлять уже на новый счет.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз порекомендовал гражданам приобрести для домов с газовыми плитами устройство по контролю качества воздуха. Такие приборы бывают разных моделей, однако в целом призваны обезопасить от взрыва или отравления.

Еще мы писали, что в Нафтогазе больше нет возможности для передачи данных со счетчика в чат-ботах GASUA. Как отметили в компании, теперь для граждан доступно новое мобильное приложение "Куб".

Частые вопросы

Какие есть способы для расчета за газ в Нафтогазе

В 2026 году для клиентов компании добавили новую возможность для осуществления оплаты за голубое топливо. Для украинцев запустили приложение "Куб". Там можно передавать показания счетчика и оплачивать коммунальные счета за газ.

В целом клиенты могут рассчитываться через такие каналы: личный кабинет в ГК "Нафтогаз Украины", через сообщение на номер 4647, на портале gas.ua без регистрации, в приложении "Куб".

Как клиентам Нафтогаза узнать о задолженности за газ

Граждане могут уточнить информацию о возможной задолженности за газ по конкретному адресу дистанционно через сайт Нафтогаза Украины, банковские программы, приложение "Куб".

Для этого нужен лицевой счет, который можно найти в платежке или узнать на "горячей линии" газоснабжающей компании. Доступны следующие контакты: 066-300-2-888 (Vodafone); 098-300-2-888 (Kyivstar); 093-300-2-888 (Lifecell).