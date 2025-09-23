Расчет за природный газ — как избежать погрешностей в подсчетах

Платежка за коммунальные услуги и деньги. Фото: Новини.LIVE

Украинские потребители природного газа иногда могут замечать в платежках некорректные начисления. Одной из причин такого развития событий является несвоевременная замена газовых счетчиков, ведь старые приборы могут искажать данные.

Об этом рассказали в пресс-службе Сумского филиала ООО "Газораспределительные сети Украины".

Необходимость своевременной замены счетчиков газа

Как отмечают в филиале, залогом точного учета природного газа является своевременная замена газовых счетчиков.

Специалисты ежегодно занимаются проверкой и заменой приборов учета. Только в Сумской области до конца года заменят всего 8 744 счетчиков газа, инвестиции в новые приборы достигнут 26 млн грн.

Проводят такие тщательные проверки для того, чтобы граждане получали качественные услуги и избегали переплат. Это важно по следующим причинам:

Позволит получать корректный учет потребленного газа, что является не только контролем расходов, но и сохранением ценного энергоресурса; Даст возможность выявить изношенные механизмы или коррозию корпуса, что часто приводит к погрешностям в подсчетах.

Как происходят проверки приборов и стоимость услуги

Осуществление осмотра газовых счетчиков специалистами предусматривает:

проверку и оценку в соответствии с требованиями технического регламента;

тестирование каждого счетчика в лабораториях филиалов "Газсети".

При этом замена счетчиков происходит на бесплатной основе, согласно плану, утвержденному Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"В Сумах, Ромнах и Шостке через руки специалистов проходит около 32 000 счетчиков в год. Почти 9 000 из них обычно признают непригодными — их заменяют за счет Оператора ГРМ", — объясняют в филиале.

Потребителей заблаговременно информируют о дате проведения работ объявлениями в подъездах или ОСМД. Также дату поверки счетчика можно узнать в личном кабинете.

При этом владельцам домохозяйств в день замены советуют обеспечить свободный доступ к прибору. Если потребители откажутся от замены за счет Оператора ГРМ, ему могут составить Акт о нарушении или приостановить распределение природного газа.

Также граждане могут самостоятельно инициировать внеочередную поверку в Центре обслуживания клиентов в случае возникновения подозрений относительно некорректной работы счетчика, или, когда была случайно повреждена пломба.

Ранее мы писали, кому из клиентов Газсети необходима срочная актуализация данных. Если этого не сделать, граждане могут иметь проблемы с точностью начисленных сумм в платежках.

Также мы рассказывали, что клиентам Нафтогаза предусмотрена скидка при оплате за газ. Тем, кто намерен воспользоваться ею, нужно лишь вовремя рассчитываться за голубое топливо через онлайн-сервисы.