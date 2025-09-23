Розрахунок за природний газ — як уникнути похибок у підрахунках

Платіжка за комунальні послуги та гроші. Фото: Новини.LIVE

Українські споживачі природного газу іноді можуть помічати у платіжках некоректні нарахування. Однією з причин такого розвитку подій є несвоєчасна заміна газових лічильників, адже старі прилади можуть спотворювати дані.

Про це розповіли у пресслужбі Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України".

Необхідність своєчасної заміни лічильників газу

Як зазначають у філії, запорукою точного обліку природного газу є своєчасна заміна газових лічильників.

Фахівці щороку займаються перевіркою та заміною приладів обліку. Лише в Сумській області до кінця року замінять загалом 8 744 лічильників газу, інвестиції в нові прилади сягнуть 26 млн грн.

Здійснюють такі ретельні перевірки для того, щоб громадяни отримували якісні послуги та уникали переплат. Це важливо з таких причин:

Дозволить отримувати коректний облік спожитого газу, що є не лише контролем витрат, а й збереженням цінного енергоресурсу; Дасть змогу виявити зношені механізми чи корозію корпусу, що часто призводить до похибок у підрахунках.

Як відбуваються перевірки приладів та вартість послуги

Здійснення огляду газових лічильників фахівцями передбачає:

перевірку та оцінку відповідно до вимог технічного регламенту;

тестування кожного лічильника у лабораторіях філій "Газмережі".

При цьому заміна лічильників відбувається на безкоштовній основі, згідно з планом, затвердженим Національною комісією, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

"У Сумах, Ромнах та Шостці через руки фахівців проходить близько 32 000 лічильників на рік. Майже 9 000 із них зазвичай визнають непридатними — їх замінюють за рахунок Оператора ГРМ", — пояснюють у філії.

Споживачів завчасно інформують щодо дати проведення робіт оголошеннями в під’їздах чи ОСББ. Також дату повірки лічильника можна дізнатися в особистому кабінеті.

При цьому власникам домогосподарств у день заміни радять забезпечити вільний доступ до приладу. Якщо споживачі відмовляться від заміни за рахунок Оператора ГРМ, йому можуть скласти Акт про порушення або призупинити розподіл природного газу.

Також громадяни можуть самостійно ініціювати позачергову повірку в Центрі обслуговування клієнтів у разі виникнення підозр щодо некоректної роботи лічильника, або, коли було випадково пошкоджено пломбу.

