В ПриватБанке назвали несколько опасных схем для счетов — подробности

Карта ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

Клиентам госфинучреждения "ПриватБанк" рассказали, как обезопасить собственные счета от противоправных списаний. Там назвали несколько основных опасных схем, которые могут грозить потерей денег

Об этом сообщает редакция Новини.LIVE, ссылаясь на информацию банка.

Реклама

Читайте также:

Ключевые опасные схемы для счетов в ПриватБанке

Как информируют в финучреждении, клиенты, которые имеют на счетах в банке определенные суммы средств, должны знать основные опасные схемы, из-за которых может произойти противоправное списание.

Знание о том, как работают мошенники, поможет обезопасить собственные счета. Схемы постоянно совершенствуют, поэтому ориентироваться в этом является обязанностью граждан. В частности, нельзя выполнять следующие действия:

Не стоит переходить по неизвестным ссылкам. Особенно распространенными схемами на сегодня является мошенничество под видом предоставления соцвыплат, перечисления финпомощи или регистрации для выигрышей. Нельзя вводить реквизиты платежных карт на незнакомых/подозрительных интернет-сайтах. Необходимо держать в секрете три цифры на обороте платежной карты, а также коды и одноразовые пароли как финучреждений, так и мобильных операторов, пин-коды к карте. Не стоит подтверждать платежи/операции, если их не совершали. Банк никогда не звонит клиентам в мессенджерах Telegram, Viber или других. Если поступил такой звонок, то стоит заблокировать без промедлений. Короткий номер 3700 является основным контактом ПриватБанка для общения с клиентом. Только иногда, при необходимости, могут быть с других номеров.

Обезопасить себя и проверить номер можно в "Приват24" через меню:

Коммуникации;

Звонки;

Проверить номер телефона.

Как сообщить о фактах мошенничества в приложении

Для того, чтобы подать обращение в приложении "Приват24", если неизвестные звонили и хотели получить личные данные, необходимо:

перейти в меню "Коммуникации";

нажать "Сообщить о мошенничестве";

выбрать ситуацию";

указать номер телефона, с которого звонили мошенники;

нажать "Продолжить";

указать данные и выбрать карту, по которой была сообщена информация мошенникам;

описать ситуацию подробнее и нажать "Продолжить";

следовать рекомендациям на экране.

Ранее мы писали, какие проблемы могут возникнуть при снятии наличных в банкоматах ПриватБанка. Клиенты описывают собственные ситуации, с которыми столкнулись.

Еще мы рассказывали, почему клиенты ПриватБанка могут потерять доступ к счетам. В банке предупредили, что избежать такой угрозы можно, обновив данные.