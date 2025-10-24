Відео
Головна Фінанси Небезпечні операції для грошей в ПриватБанку — що треба знати

Небезпечні операції для грошей в ПриватБанку — що треба знати

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 07:01
Оновлено: 07:14
У ПриватБанку назвали кілька небезпечних схем для рахунків — подробиці
Карта ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Клієнтам держфінустанови "ПриватБанк" розповіли, як убезпечити власні рахунки від протиправних списань. Там назвали кілька основних небезпечних схем, які можуть загрожувати втратою грошей

Про це повідомляє редакція Новини.LIVE, посилаючись на інформацію банку.

Читайте також:

Ключові небезпечні схеми для рахунків у ПриватБанку 

Як інформують у фінустанові, клієнти, які мають на рахунках у банку певні суми коштів, повинні знати основні небезпечні схеми, через які може статися протиправне списання. 

Знання про те, як саме працюють шахраї, допоможе убезпечити власні рахунки. Схеми постійно удосконалюють, тому орієнтуватися в цьому є обов'язком громадян. Зокрема, не можна виконувати такі дії:

  1. Не варто переходити за невідомими посиланнями. Особливо поширеними схемами на сьогодні є шахрайство під виглядом надання соцвиплат, перерахування фіндопомоги або реєстрації для виграшів.
  2. Не можна вводити реквізити платіжних карт на незнайомих/підозрілих інтернет-сайтах.
  3. Необхідно тримати в секреті три цифри на звороті платіжної карти, а також коди та одноразові паролі як фінустанов, так і мобільних операторів, пін-коди до картки.
  4. Не варто підтверджувати платежі/операції, якщо їх не здійснювали. 
  5. Банк ніколи не телефонує клієнтам у месенджерах Telegram, Viber чи інших. Якщо надійшов такий дзвінок, то варто заблокувати без зволікань. Короткий номер 3700 є основним контактом ПриватБанку для спілкування з клієнтом. Лише іноді, за потреби, можуть бути з інших номерів. 

Убезпечити себе та перевірити номер можна у "Приват24" через меню:

  • Комунікації;
  • Дзвінки;
  • Перевірити номер телефону.

Як повідомити про факти шахрайства у застосунку

Для того, щоб подати звернення в застосунку "Приват24", якщо невідомі телефонували та хотіли отримати особисті дані, необхідно:

  • перейти у меню "Комунікації";
  • натиснути "Повідомити про шахрайство";
  • вибрати ситуацію";
  • вказати номер телефону, з якого телефонували шахраї;
  • натиснути "Продовжити";
  • вказати дані та вибрати карту, за якою була повідомлена інформація шахраям;
  • описати ситуацію детальніше та натиснути "Продовжити";
  • дотримуватися рекомендацій на екрані.

Раніше ми писали, які проблеми можуть виникнути під час зняття готівки в банкоматах ПриватБанку. Клієнти описують власні ситуації, з якими зіткнулися.  

Ще ми розповідали, чому клієнти ПриватБанку можуть втратити доступ до рахунків. У банку попередили, що уникнути такої загрози можна, оновивши дані.   

ПриватБанк гроші банки банківські рахунки шахраї
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
