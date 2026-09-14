Пенсія не перевищує 10 340 грн: хто має право на надбавки та як оформити

Жінка похилого віку. Фото: magnific.com

У вересні 2026 року в Україні громадяни похилого віку від 70 років зможуть отримати додаткові суми коштів, якщо загальна пенсійна виплата разом з усіма доплатами не перевищує 10 340 грн. Йдеться про дію президентської програми, що передбачає надання компенсаційних доплат трьом категоріям громадян за дотримання кількох умов.

Про те, хто має право на доплати, розповідають Новини.LIVE.

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Кому передбачені надбавки до невеликих пенсій у вересні

Згідно з нормами пенсійного законодавства, громадянам, які отримують низькі пенсії, після досягнення 70-річного віку передбачені нарахування доплат. Загалом налічується три види надбавок, які прив'язані до віку пенсіонера.

Такі грошові компенсації ініціював президент України для підтримки громадян похилого віку.

Виплати призначають незалежно від:

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Виду отримуваної пенсії;

Закону, за яким вона призначена;

Тривалості страхового стажу.

Таким чином, розраховувати на компенсації зможуть громадяни, які отримують як пенсію за віком, так і за вислугою років чи з інвалідності.

Головною вимогою у праві на надбавки є розмір призначеної пенсії. Вона не повинна перевищувати разом з урахуванням усіх доплат, підвищень та додаткових пенсій середню заробітну плату в країні станом на 2020 рік. На той час вона дорівнювала 10 340 грн.

Суми компенсаційних надбавок до пенсій

Градація доплат залежать від віку, а нарахування відбувається щомісяця. Найбільша компенсаційна виплата надається громадянам, які досягнули 80-річчя.

Зокрема, у 2026 українці можуть розраховувати на такі додаткові суми:

Доплату у 300 грн — для громадян, яким виповнилося 70 років до 75 років; Надбавку у сумі 456 грн — для пенсіонерів віком від 75 років до 80 років; Доплату у розмірі 570 грн — для осіб, вік яких перевищує 80 років.

Як відбувається призначення доплати

Згідно з правилами, громадянам, які отримують низькі пенсії, після досягнення 70-річного віку нараховують такі доплати автоматично.

З огляду на це, спеціального звернення для оформлення вікових компенсацій не вимагається.

Завдяки доступу до реєстрів Пенсійний фонд нарахує додаткові суми разом з основною пенсією, як тільки-но надійде інформація про досягнення громадянином 70, 75 або 80 років.

Якщо після дня народження виплати пенсіонера не зміняться, то необхідно звернутися на гарячу лінію Пенсійного фонду для уточнення інформації.

Також перевірити дані можна буде в особистому кабінеті на сайті е-послуг Пенсійного фонду. Окрім того, пенсіонер може особисто прибути до відділення ПФУ.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що восени фонд нарахує спецнадбавки до пенсій для деяких українок. Зокрема, дехто зможе претендувати на виплату у частці 35% від мінімальної пенсії. Відповідні доплати нарахують, якщо у жінки є особливі заслуги перед країною. Надбавку нададуть окремо до базового розміру пенсії за віком або пенсії за інвалідністю.

Також Новини.LIVE писали, що ПФУ нараховує українцям виплати виключно за умови дотримання жорстких правил. У разі найменшого порушення суму виплати можуть урізати чи навіть призупинити нарахування. Щоб цього уникнути, громадяни повинні повідомляти фонд про найменші зміни у персональній інформації. На це відвели 10 днів.