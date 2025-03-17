Пенсии в Украине — кто не получит возрастную доплату в 570 гривен

Женщина и мужчина с бумагами. Фото: Freepik

В марте украинские пенсионеры, кроме индексации пенсий, получат так называемые "возрастные доплаты". Однако на дополнительные суммы денег в размере несколько сотен гривен смогут рассчитывать не все из граждан почтенного возраста.

Вопрос о соответствующих доплатах регулирует правительственное постановление №849 от 16 декабря 2020 года.

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Согласно нормам законодательства, по достижении определенного возраста гражданам Украины предусматриваются ежемесячные доплаты к пенсиям в размере:

300 гривен — лицам, которым исполнилось 70 лет и более;

456 гривен — лицам, достигшим 75 лет и выше;

570 гривен — лицам, которым исполнилось 80 лет и более.

Стоит заметить, что вышеупомянутые надбавки не суммируются, а лишь заменяются на больший размер в случае достижения нового возрастного барьера.

Для получения соответствующих доплат в марте текущего года никуда обращаться не нужно, ведь их начисление произойдет автоматически на основе имеющейся информации в базе Пенсионного фонда.

Доплаты после достижения вышеуказанных возрастных порогов будут в дальнейшем начисляться ежемесячно вместе с основной частью пенсии.

Кто из пенсионеров не получит возрастную надбавку

По нормам постановления, не все пенсионеры, кто достиг определенного возраста, смогут получить такие доплаты к пенсии. Так, законодательство предусматривает определенные ограничения.

Соответствующие возрастные надбавки не смогут получить те граждане, у которых, сравнительно, высокие выплаты. В случае, если пенсионные выплаты будут превышать сумму 10,34 тыс. гривен, 70-летние граждане не будут иметь права на такую доплату.

Однако по достижении 80 лет пенсионерам предоставляется возможность оформить дополнительную денежную компенсацию от государства. Речь идет о выплате, которую предоставляют в случае существенного ухудшения здоровья и потребности в посторонней помощи в быту. Чтобы получить такую выплату, надо предоставить медицинские справки с подтверждением диагноза, а также доказать потребность в регулярной посторонней помощи.

Напомним, Новини.LIVE сравнили размер средней пенсии в Украине и странах Европейского Союза. Так, пенсии украинцев существенно уступают показателям европейских стран.

Также мы писали, что после проведенной масштабной индексации пенсий украинцы сами могут проверить размеры доплат. Такие данные можно уточнить на портале Пенсионного фонда.