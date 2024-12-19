Зимова єПідтримка для пенсионеров — как действовать, если не пришли деньги

Гривневая купюра. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторым украинским пенсионерам задерживают начисление 1 тыс. гривен по программе "Зимова єПідтримка". В Министерстве цифровой трансформации дали рекомендации, куда обращаться в таком случае.

Об этом говорится на странице портала государственных услуг "Дія" в соцсети Facebook.

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Пенсионерам задерживают выплату "Зимової єПідтримки"

В одном из комментариев украинка рассказала, что она вместе со знакомыми в один день подала заявку на выплату средств по программе "Зимова єПідтримка". Все получили деньги, а ей — до сих пор не пришли.

Заявка была подана 4 декабря, а по состоянию на 18 декабря средства так и не перечислили.

"Родилась и проживаю по одному адресу, инвалид, пенсия по инвалидности, до сих пор в обработке. Что подавали в один день — уже получили, никуда не уезжала", — говорится в сообщении.

Источник: Дія в Fb

Куда обращаться в случае задержки выплат

Как отмечают в Минцифре, по правилам, средства должны быть засчитаны в течение 10 рабочих дней с момента обращения за выплатами. Пенсионеры могут подавать заявки:

в отделении банка;

через Укрпочту.

Задержка выплаты пособия может быть связана с тем, что выходные и праздничные дни учреждений в этот срок не учитываются.

Во избежание недоразумений — объяснили разницу:

календарные дни — все дни подряд, в том числе субботы, воскресенья и праздники;

рабочие дни — дни, когда учреждения работают, то есть с понедельника по пятницу (за исключением праздников).

"Дія является техническим администратором услуги, а за начисление средств отвечает Министерство экономики Украины. Поэтому по срокам и условиям зачисления обратитесь, пожалуйста, в Минэкономики на почту", — пояснили в ведомстве.

Электронный адрес Минэкономики доступен по ссылке.

Также можно оставить заявку, заполнив форму обратной связи.

Ранее мы писали, что некоторые пенсионеры получат доплаты в 2025 году. Такая денежная помощь предусмотрена на время военного положения на уровне более 2 тыс. гривен.

Еще сообщалось, что некоторым гражданам, открывшим карточки "Нацкешбэка", могут арестовать средства на счете. Это может произойти у тех, кто имеет долги, по решению правоохранительных органов.