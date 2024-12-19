Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Не все пенсионеры получили "Зимову єПідтримку" — причины arrow

Не все пенсионеры получили "Зимову єПідтримку" — причины

19 декабря 2024 13:54
Ксения Симонова - Редактор
Зимова єПідтримка для пенсионеров — как действовать, если не пришли деньги
Гривневая купюра. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Некоторым украинским пенсионерам задерживают начисление 1 тыс. гривен по программе "Зимова єПідтримка". В Министерстве цифровой трансформации дали рекомендации, куда обращаться в таком случае.

Об этом говорится на странице портала государственных услуг "Дія" в соцсети Facebook.

Читайте также:

Пенсионерам задерживают выплату "Зимової єПідтримки"

В одном из комментариев украинка рассказала, что она вместе со знакомыми в один день подала заявку на выплату средств по программе "Зимова єПідтримка". Все получили деньги, а ей — до сих пор не пришли.

Заявка была подана 4 декабря, а по состоянию на 18 декабря средства так и не перечислили.

"Родилась и проживаю по одному адресу, инвалид, пенсия по инвалидности, до сих пор в обработке. Что подавали в один день — уже получили, никуда не уезжала", — говорится в сообщении.

 

зимняя есть поддержка
Источник: Дія в Fb

Куда обращаться в случае задержки выплат

Как отмечают в Минцифре, по правилам, средства должны быть засчитаны в течение 10 рабочих дней с момента обращения за выплатами. Пенсионеры могут подавать заявки:

  • в отделении банка;
  • через Укрпочту.

Задержка выплаты пособия может быть связана с тем, что выходные и праздничные дни учреждений в этот срок не учитываются.

Во избежание недоразумений — объяснили разницу:

  • календарные дни — все дни подряд, в том числе субботы, воскресенья и праздники;
  • рабочие дни — дни, когда учреждения работают, то есть с понедельника по пятницу (за исключением праздников).

"Дія является техническим администратором услуги, а за начисление средств отвечает Министерство экономики Украины. Поэтому по срокам и условиям зачисления обратитесь, пожалуйста, в Минэкономики на почту", — пояснили в ведомстве.

Электронный адрес Минэкономики доступен по ссылке.

Также можно оставить заявку, заполнив форму обратной связи.

Ранее мы писали, что некоторые пенсионеры получат доплаты в 2025 году. Такая денежная помощь предусмотрена на время военного положения на уровне более 2 тыс. гривен.

Еще сообщалось, что некоторым гражданам, открывшим карточки "Нацкешбэка", могут арестовать средства на счете. Это может произойти у тех, кто имеет долги, по решению правоохранительных органов.

Дия выплаты финансовая помощь пенсионеры материальная помощь денежная помощь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:49 На Харьковщине завтра потеплеет, но будет существовать опасность

14:45 Новые приоритеты ЕС — Зеленский встретился Урсулой фон дер Ляен

Text

14:32 Подоляк объяснил, при каких условиях проведут выборы в Украине

14:31 Мудрик в день подписания контракта отказался перейти в Челси

14:24 Во Львове переименуют улицу Малиновую — каким будет название

Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине - 80x80

Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

14:22 Победа или поражение — что Путин заявил о событиях в Сирии

14:21 Трамвай №5 не ждите — водитель парализовал движение в Одессе

14:11 Путин предлагает "экспериментальный" удар по Киеву Орешником

14:08 Рада поддержала запрос на лишение Бойко звания Героя Украины

13:59 Уникальные растения на Николаевщине — созданы новые заповедники

14:49 На Харьковщине завтра потеплеет, но будет существовать опасность

14:45 Новые приоритеты ЕС — Зеленский встретился Урсулой фон дер Ляен

14:31 Мудрик в день подписания контракта отказался перейти в Челси

14:24 Во Львове переименуют улицу Малиновую — каким будет название

14:22 Победа или поражение — что Путин заявил о событиях в Сирии

Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине - 80x80

Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

14:21 Трамвай №5 не ждите — водитель парализовал движение в Одессе

14:11 Путин предлагает "экспериментальный" удар по Киеву Орешником

14:08 Рада поддержала запрос на лишение Бойко звания Героя Украины

13:59 Уникальные растения на Николаевщине — созданы новые заповедники

13:58 Возле парламента Абхазии депутат открыл стрельбу — есть жертвы

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

06:41 Украинцы массово жалуются на махинации в системе Helsi

06:40 Цены на чермет изменились — сколько стоит 1 кг лома в Украине

Text

14:32 Подоляк объяснил, при каких условиях проведут выборы в Украине

Text

13:00 Зеленский согласился на миротворцев в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:51 Войцеховский объяснил, почему онлайн-выборы в Украине невозможны

Text

12:17 Поощряло руководство — нардеп высказался о скандале в 211 бригаде

Text

11:07 Сазонов отметил проблему бюрократии в армии

Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине - 80x80

Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

Text

09:53 Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

Text

09:00 У Трампа озвучили срок финала войны — эфир Ранок.LIVE

Text

07:51 Подоляк назвал условия окончания войны в 2025 году

18 декабря 2024
Text

22:38 Украина и Катар планировали бизнес с газом — детали от Камельчука

Text

21:45 Подоляк высказался по поводу скандала в 211-й бригаде

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине